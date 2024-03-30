疑淘寶火槍煮食搶火 婦危殆4貓亡 專家：應空曠地方用 留意漏氣聲

事主自行報警稱被困 涉案火槍已燬

事發昨早6時許，警方接獲58歲孫姓女事主報案，稱東涌裕泰苑裕瑛閣寓所單位起火，冒出大量濃煙，據報事主當時提及懷疑爐具起火，她被困屋內。消防接報到場，動用一條喉及一隊煙帽隊撲救，約40分鐘後將火救熄，救出事主送院，她面部、頸、右手、大腿及臀部多處二級程度燒傷，送院時清醒。警方調查後，初步懷疑火槍泄漏氣體肇禍，涉案火槍已焚毁。機電署表示，昨未能進入肇事單位調查，稍後嘗試聯絡該戶主及跟進。

同住子正遊內地 兩鄰居吸濃煙送院

兩名分別65歲吳姓及80歲黃姓的女住客吸入濃煙不適送院，兩人分別居於事主隔壁及樓上10多層，黃情况穩定，吳檢查後已出院。事件中約150名居民疏散落樓。消防初步調查相信火警起因無可疑。據了解，孫婦與兒子同住，事發時兒子正在內地旅行。

消防在起火單位發現4隻貓，救出時已無反應，遂即場為牠們急救，其後交由愛護動物協會職員帶走。愛協稱4隻長毛貓最終不治，4具屍體有待貓主聯絡認領及善後手續。

現場所見，起火單位位於21樓，外牆嚴重熏黑。16樓的梁先生稱，剛起牀聽到火警鐘響，見到有人向着其單位上層拍攝相片，他向上望才發現樓上單位有濃煙噴出。23樓的邢先生說，見到窗外大煙，到廚房望出去，看到樓下單位不斷冒煙，於是沿樓梯逃生，當時走廊充斥濃煙。

英國機械工程師學會院士盧覺強說，連接卡式石油氣的火槍算是大型火槍，其接口位置與出火口接近，若石油氣泄漏並與空氣混合，揮發上升，會導致搶火，若情况嚴重，石油氣罐有可能爆炸，裏面的壓縮氣體是罐身的200倍，威力強大。

涉案火槍購自淘寶，盧覺強認為「唔係咁穩陣」，建議市民平時使用火槍，要留意火槍與氣罐接口位有無發出漏氣聲音，並於空曠地方使用。

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