【明報專訊】歌手Tyson Yoshi(程浚彥)早前將架綠色保時捷跑車泊喺上環磅巷,因為部車車身有英文粗口「F××K YOU」拉花,引起一班路過嘅小學生指住嚟哈哈大笑,過程有人拍咗片,Tyson仲放埋上IG,話「Sorry children better change it to love you...(對不起孩子 應改為愛你)」。