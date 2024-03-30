九市速遞：苑瓊丹任職場導師 教港澳青電商帶貨

廣州第二批大灣區職場導師由港澳18人組成，導師總數增至54，為全省最多，分別來自文化創意、金融科技、教育諮詢等行業，當中三分之一為各級政協委員，將在3年聘期內為港澳青年在廣州就業、創業「領航」。

苑瓊丹是最新獲聘的大灣區職場導師之一，她向內地傳媒稱，自己申請成為導師，「希望通過成為大灣區就業導師，幫助更多年輕人走進灣區，了解灣區」。她說前兩年已在珠三角定居，從事短片拍攝、直播帶貨、非遺推廣等工作，有很多有趣經驗想與港青分享，可憑自己人脈幫助他們就業，「不僅僅在工作上，私人問題都可以來問我」。

廣州恆大合作 校園辦招聘

廣東省政協委員彭富強亦是第二批大灣區職場導師之一，他表示通過普查發現，許多港澳青年都希望來大灣區發展，但缺乏渠道，也不太了解大灣區整體戰略，「接下來將會為港澳青年搭建橋樑，為他們做更多溝通工作」。此外，廣州人力資源市場服務中心（廣州市高校畢業生就業指導中心）當日還與香港恆生大學簽訂「穗港青年就業研學合作框架協議」和「青年就業見習合作框架協議」，未來將定期舉辦校園招聘活動，增進兩地青年到企業訪問交流。

明報記者