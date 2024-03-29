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赴博鰲論壇晤瓊官 陳國基：未聞政商提23條

【明報專訊】政務司長陳國基正在海南出席博鰲亞洲論壇2024年年會，他見傳媒時表示，此行目的是擴大香港的合作朋友圈，包括前日與海南省長劉小明會面。他說沒有政商界代表向他談及23條立法或表達憂慮，並認為很多「美西方」媒體對23條立法表達憂慮屬「政治性講法」，有關人士根本不想香港有能保障安全的法例。

被問到出席博鰲期間有否外商對23條立法有疑問或憂慮，陳國基稱沒有政商界代表向他提出反對23條立法或表示憂慮，甚至沒有人談及23條。他重申立法可保證香港有安全平穩的生活及營商環境，相信對生意人而言十分需要，他們會歡迎。

陳國基提到前日他與劉小明會面約45分鐘，二人認同兩地在不同領域合作都大有可為。陳稱海南近年在經濟發展、市容環境、基礎建設等有顯著成果，香港的國際網絡、低稅率、專業服務方面則有優勢。

陳在當地又出席瓊港企業家交流午餐會，了解兩地企業家最新發展和合作情况。他在午餐會致辭稱，香港是海南省最大的外資來源地，截至去年底經海南省批准的港資企業累計逾3200間，佔全省外資近半，而去年海南省與本港的進出口總額為60億元人民幣，他認為海南省近年積極擴大開放，為港企提供不少商機，政府一直全力協助港商拓展內銷市場，他有信心香港可發揮「引進來、走出去」的作用，協助國際投資項目進入海南，同時協助海南企業拓展國際市場。

相關字詞﹕23條立法 海南省 博鰲論壇 陳國基

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