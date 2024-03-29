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港聞

港聞二

陳茂波楊潤雄民望大挫 民研本月調查 高官支持淨值普遍跌

【明報專訊】香港民意研究所及中大香港亞太研究所昨日公布政府最新民望，大部分司局長支持度下跌。其中香港民研的民調顯示，文體旅局長楊潤雄支持度淨值為-18個百分點，是問責官員中最低，被評為「表現失敗」，其支持度淨值較去年9月調查下跌20個百分點，跌幅僅次於上月發表《財政預算案》的財政司長陳茂波，陳的支持度淨值為9個百分點，較去年12月大跌37個百分點。

評林世雄盧寵茂「表現成功」

謝展寰跌19百分點

香港民研本月4至7日以電話訪問667名18歲或以上香港居民，各司局長中，教育局長蔡若蓮及楊潤雄的支持度淨值為負數。楊的反對率達51%，支持率為34%，支持度淨值較去年9月大跌20個百分點，是唯一因反對率超過50%、被評為「表現失敗」的官員。因垃圾徵費計劃近期頻頻亮相的環境及生態局長謝展寰，其支持度淨值為2個百分點，下跌19個百分點。民望最高的官員為運輸及物流局長林世雄，支持度淨值36個百分點，上升14個百分點，他與醫衛局長盧寵茂同樣因支持率超過50%被列為「表現成功」。

上月底發表《財政預算案》的陳茂波民調最新評分為46.6分，較去年12月調查下跌10分，其支持率同期下跌19個百分點至49%，反對率則上升19個百分點至41%。主事《基本法》23條立法的律政司長林定國及保安局長鄧炳強，民望同告下滑，前者支持度淨值較去年12月下跌9個百分點，後者則下跌7個百分點。

中大：特首三司評分俱降

中大香港亞太研究所昨日亦公布政府最新民望，研究所上月29日至本月19日以電話訪問701名18歲或以上市民。特首李家超最新評分為44.6分，較去年9月下跌3.3分，也是自2022年9月以來最低，3名司長評分同樣下跌；受訪者對特區政府的滿意率同期下跌8.3個百分點至16.9%，不滿意率則升9.9個百分點至43.5%。

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