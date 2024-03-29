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港聞二

醫局提供20萬病人數據 科學園所有公司可申科研

【明報專訊】醫管局去年與科技園公司推出先導計劃，邀請科學園內兩間科創公司使用局方病人數據科研。醫管局昨公布開放園內所有合資格公司申請使用數據，由科技園審批，至今接獲約10至20間申請，涉及醫學診斷、醫療儀器和生物科技製劑研發企業。公司須於指定地點取閱數據，不可下載或存取，有正申請的科研公司認為計劃有吸引力，期望日後可減少使用限制。

醫管局現設自助數據平台，讓本港大學團隊申請在該局九龍灣數據實驗室登入使用；去年10月起在科學園設立第二所數據實驗室，並與科技園簽訂合作協議，擬讓園內公司申請在實驗室登入平台。雙方推出先導計劃後反應正面，故擴至開放予園內所有公司申請。

使用時禁下載存取數據

自助數據平台儲存2007年及2017年共20萬名匿名病人數據，例如診斷、化驗和藥物紀錄等，科研企業在數據實驗室使用平台時，禁止連接互聯網、下載或存取數據。實驗室每日可同時容納4間公司，每間公司可派兩人使用5天。

須簽約遵守條件 科技園審批

科技園公司轉化研發所高級總監劉思雅說，企業須簽約確認遵守使用條件，違約會跟進。她稱若企業只涉探索數據，會由科技園內部批核申請，目標7天內完成；若涉分析數據或利用數據訓練人工智能系統，則須由科技園臨牀研究倫理委員會審批，批核期較久。她說園方另設數據管治委員會，確保使用過程合規。劉稱審批過程非申請樽頸，企業獲批後仍須排期使用實驗室，日後會檢視用量決定需否擴大容量。

至於醫管局有否要求科研成果須優先在公院使用，該局高級系統經理李璧堅說，協議有訂立條款，期望將科研成果轉化為臨牀服務，但局方引入新服務前需有充足測試和數據支持。

被問20萬病人數據是否足夠，李稱以往私營企業研究一般只能招募數百至數千病人，現時「已經很大進步」，日後會檢視需求再考慮下一步發展。

檢測公司盼放寬使用限制

研發檢測技術的相達生物科技董事長及首席執行官招彥燾向本報稱，醫管局病人數據仔細全面，認為計劃有吸引力，正向科技園申請，但他稱使用限制很大，Web3等技術可加強保障網絡保安和病人私隱，期望日後可逐步放寬。

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