日本爆發甲鏈STSS 首兩月378宗升四成 死亡率至少三成

日本國立感染症研究所統計顯示，截至上月25日的今年首兩月，由甲鏈感染誘發的STSS患者達378人，較去年同期增四成，料今年總數將破紀錄。去年底東京都政府針對甲鏈咽喉炎發出流行警報，屬1999年以來首次。

非本港法定呈報傳染病

甲鏈可透過飛沫或與接觸受感染呼吸道分泌物傳播，感染可引致猩紅熱，亦可併發肺炎、腦膜炎，嚴重可致較罕見的STSS。衛生署回覆本報稱STSS非法定須呈報傳染病，猩紅熱則須呈報，今年1月至前日錄得約250宗，暫無嚴重或死亡，並較2018及19年同期737宗及390宗少。

衛生防護中心數據顯示，本港去年錄得167宗猩紅熱個案，2020至22年介乎每年41至262宗；新冠疫情前2015至19年則每年介乎1210至2353宗。

孔繁毅：未見個案增加

料因港警覺

港大醫學院內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅稱，據他觀察暫未見本港STSS個案增加，估計因本港對甲鏈警覺性高，早發現患者並處方抗生素，減低細菌誘發的毒素。

港大兒童及青少年科名譽臨牀副教授關日華稱，普遍有10至15%人的喉嚨帶有甲鏈，該菌一般可共生，若抵抗力弱則或致病。他稱甲鏈較常影響兒童，疫後各類病毒轉趨活躍，不論成人或兒童亦較易在感染流感等病毒後，繼發性感染甲鏈等細菌。

關稱近月英國等地甲鏈感染增加，建議市民接種流感疫苗，減低染流感後引起的細菌感染，外遊時注意個人衛生、需要時戴口罩，若現病徵應盡快求診。他稱醫生若懷疑病人感染，應快速測試，確診後須盡早處方抗生素。