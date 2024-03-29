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港聞二

日本爆發甲鏈STSS 首兩月378宗升四成 死亡率至少三成

【明報專訊】港人旅遊熱點日本近月爆發甲型鏈球菌感染併發的中毒性休克綜合症（STSS）個案，死亡率至少三成。甲鏈併發STSS非本港法定須呈報傳染病，而甲鏈引致的猩紅熱，本港今年至前日（27日）約250宗，高於過去3年每年個案，但較疫前兩年同期少。有專家稱疫後各類病毒轉趨活躍，較易在感染流感等後繼發性感染甲鏈等，提醒市民外遊注意衛生、需要時戴口罩。

日本國立感染症研究所統計顯示，截至上月25日的今年首兩月，由甲鏈感染誘發的STSS患者達378人，較去年同期增四成，料今年總數將破紀錄。去年底東京都政府針對甲鏈咽喉炎發出流行警報，屬1999年以來首次。

非本港法定呈報傳染病

甲鏈可透過飛沫或與接觸受感染呼吸道分泌物傳播，感染可引致猩紅熱，亦可併發肺炎、腦膜炎，嚴重可致較罕見的STSS。衛生署回覆本報稱STSS非法定須呈報傳染病，猩紅熱則須呈報，今年1月至前日錄得約250宗，暫無嚴重或死亡，並較2018及19年同期737宗及390宗少。

衛生防護中心數據顯示，本港去年錄得167宗猩紅熱個案，2020至22年介乎每年41至262宗；新冠疫情前2015至19年則每年介乎1210至2353宗。

孔繁毅：未見個案增加

料因港警覺

港大醫學院內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅稱，據他觀察暫未見本港STSS個案增加，估計因本港對甲鏈警覺性高，早發現患者並處方抗生素，減低細菌誘發的毒素。

港大兒童及青少年科名譽臨牀副教授關日華稱，普遍有10至15%人的喉嚨帶有甲鏈，該菌一般可共生，若抵抗力弱則或致病。他稱甲鏈較常影響兒童，疫後各類病毒轉趨活躍，不論成人或兒童亦較易在感染流感等病毒後，繼發性感染甲鏈等細菌。

關稱近月英國等地甲鏈感染增加，建議市民接種流感疫苗，減低染流感後引起的細菌感染，外遊時注意個人衛生、需要時戴口罩，若現病徵應盡快求診。他稱醫生若懷疑病人感染，應快速測試，確診後須盡早處方抗生素。

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