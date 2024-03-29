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指港國際化重要 洪雯：融大局非純跟內地步伐 葉劉促官方增外媒交流

【明報專訊】立法會昨日通過由民建聯陳仲尼提出的無約束力議員議案，促請政府進一步鞏固香港國際化優勢。選委界別洪雯認為，融入國家發展大局並非單純跟從內地步伐，「國家做什麼我們就做什麼，這個是否融入國家發展大局？我覺得這可能是懶惰、是失職」。新民黨主席葉劉淑儀則促請當局增加與外國媒體交流，並推動「民間外交」。

洪雯發言時表示，境外企業在香港設立地區總部或辦事處的數目較2019年水平減少，反映本港國際化有下降趨勢。她指出，本港傳統貿易物流業面對重重挑戰，包括在新冠疫情期間追求政治正確，優先與內地通關，「結果很長時間兩頭不到岸」，導致很多海外貿易習慣繞過香港。

洪雯強調，香港與內地城市相比的優勢在於國際化，「無咗國際化，香港可能連東莞都不如」。她建議政府委託特首政策組研究，有何工作內地未能做到，需要依靠香港推動。

葉劉淑儀發言時，先批評署理商經局長陳百里的開場發言令人失望，「因為他的發言只不過是將各個局正在做的事情『炒埋一碟』、『數白欖』地描寫出來，沒有新措施提升我們國際優勢」。

葉太指出，現時本港不斷受西方抹黑，意圖貶低香港各項排名，政府應採取更多措施鞏固和提升國際優勢，她認為除了舉辦大型盛事，官員可加強與外媒交流，接受其訪問，「是否需要對每一個批評我們的外媒都視為敵人，不接觸呢？」

陳百里總結發言時，重申政府在貿易、金融、創科等範疇已展開多項工作，未來將積極融入國家發展大局，發揮作為國內與國際「重要節點」的角色，參與及推動大灣區建設和「一帶一路」。

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