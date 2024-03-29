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港聞

港聞二

梵高畫作×光雕投影 鐘樓前沉浸體驗

【明報專訊】由5個藝術項目組成的第二屆「藝術@維港」陸續展開，其中「梵高•樂印」展覽昨日起至5月31日在香港文化中心露天廣場舉行，展出由西班牙新媒體藝術工作室VISURA Studio及其藝術家Vritis共同創作出以梵高畫作為核心的巨型戶外LED藝術裝置《迴圈》。

「梵高•樂印」由領賢慈善基金與荷蘭梵高文化遺產基金會合作，並獲文化藝術盛事基金資助。文化體育及旅遊局長楊潤雄昨在開幕禮致辭說，展覽蘊含梵高的藝術精粹及西班牙藝術家Vritis的創意，為觀眾帶來多感官體驗；配以香港原創音樂和維港美景，這場沉浸式體驗將呈現中西文化的完美交融。

展覽以梵高畫作為核心，創作出數碼藝術作品《迴圈》，利用LED技術在有逾百年歷史的尖沙嘴鐘樓前方投放三維光雕影像，並配以由本地音樂藝術家高世章作曲、音樂人趙增熹監製、中國鋼琴家牛牛與小提琴家王亮聯合製作的原創音樂《不見不散》。

灣仔海濱光影遊樂園開幕

除「藝術@維港」的光影藝術裝置外，灣仔海濱活動空間亦設「illuminate! Run Beyond光影遊樂園」，今起至4月28日展出意大利藝術家Angelo Bonello著名的Run Beyond燈光裝置，每日下午3時至晚上10時半亮燈，免費入場。Angelo昨到灣仔海濱介紹其作品，場內擺放發光「搖搖板」及地板，而Run Beyond則以長達約65米的20個巨型燈光剪影裝置，展示超現實的奔跑躍動循環景象。

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