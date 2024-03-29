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港聞二

中國當代藝術家徐冰獲委任「文化推廣大使」

【明報專訊】文化體育及旅遊局長楊潤雄委任中國當代藝術家徐冰為「文化推廣大使」，負責香港大型藝術項目策劃和年輕人才培育，任期約5年，即日生效。徐冰透露正籌備太空藝術創作項目，發展「藝術衛星」以擴闊對藝術的想像力，他希望透過未來的合作計劃和即將展開的藝術項目，培育本地年輕藝術人才，促進文化交流並創造機會，讓年輕人展現才華。

正籌備項目 盼培育港年輕人才

徐冰1981年畢業於中央美術學院並留校任教，曾任副院長；他在國際藝壇屢獲殊榮，亦是香港第二位文化推廣大使；政府指是次任命旨在將文化推廣大使計劃擴展至其他文化藝術領域。首位文化推廣大使為去年獲委任的國際著名華人作曲家、音樂家及指揮家譚盾。

楊潤雄昨日出席委任儀式致辭時說，徐冰是國際公認最有創造力和影響力的中國當代藝術家之一，期望憑藉徐冰豐富的國際網絡，以及其教學和文化交流經驗，協助本地年輕藝術人才前往內地或海外實習和作藝術交流，擴闊視野和發展。楊提到，香港藝術館收藏徐冰的名作《天書》，作品結合古典和現代元素，超越文化界限，如同香港作為東西文化交匯點，蘊含獨特內涵。

《天書》從文字體系、知識生產和傳播等角度，反映當時中國的社會體制和文化脈絡。徐冰從1987年起參考《康熙字典》造字規則，以一般正規文件所用的宋體，造了4000多個「假漢字」，再依活字印刷刻字編版步驟、書籍編輯的邏輯和結構，以及線裝書的裝幀，配上手工核桃木盒，耗時4年完成每套4冊、共120套「古籍」。

稱創作理念與港「中西並蓄」文化共通

徐冰表示，香港中西並蓄的文化與其創作理念共通，期望透過藝術創作，將現存香港特色以耳目一新的方式呈現，向世界展現香港特色。談到人工智能（AI）對藝術家的影響，他認為AI愈強，藝術愈重要，指AI只局限在技術部分，形容現時很多AI藝術「只有AI，沒有藝術」。

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