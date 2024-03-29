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Art Basel總監：樂見展會真正國際化 吸亞歐美客英公主 有畫廊稱銷情如昔感滿意

【明報專訊】「藝術三月」兩大重點展會巴塞爾藝術展（Art Basel）及Art Central昨同步「開鑼」，吸引各地訪客來港參與，據報英國王室成員尤金妮亞公主亦有出席巴塞爾藝術展。巴塞爾藝術展香港展會總監樂思洋說，今屆展會回復至新冠疫前規模，吸引很多亞洲及歐美訪客，樂見展會「真正國際化」。她不認為本港短期內舉辦多項不同藝術活動構成競爭，反而展覽各有特色且涵蓋範圍大，更教育觀眾「方方面面的文化知識」。對於坊間認為本港近年創作自由收窄，她指主辦方一直以相同營運方式，委員會接獲藝廊計劃書後，只會按攤位及節目質素審批，從無遇到審查困難。

連串藝術活動 樂思洋稱不損競爭反助教育

巴塞爾藝術展昨起一連3日在灣仔會展向公眾開放，展出242間藝廊、來自40個國家及地區的作品，另設免費開放環節，包括「光映現場」10場放映會、「與巴塞爾藝術展對話」11場對談節目等。去年展會吸引8.6萬人次進場，樂思洋稱對今年人次感樂觀，形容「公眾對藝術的熱情很高」，期望透過免費環節持續教育公眾，令當代藝術更普及。

「當代唐人藝術中心」的北京地區負責人Sunnie透露，自本周二預展後，其畫廊近八成作品已售出，價值100萬元人民幣以下的作品更已售罄。對於展會規模擴大，不少歐美藝廊重返會否構成競爭，她認為到場買家較為面向亞洲市場，故亞洲特色的作品仍具相當競爭力。

有畫廊稱八成售出 剩百萬以上價位作品

內地藝術家岳敏君的作品《孤島》吸引不少訪客「打卡」，來自杭州的鄭同學表示是專程來港參觀巴塞爾藝術展，預計逗留兩天。正在大學修讀藝術課程的他認為，欣賞藝術品同時，有助思考日後創作類似藝術品會以什麼形式表達，而他亦會在港逛逛，包括到訪添馬公園teamLab「發光蛋」互動展覽。

展場不少作品富有亞洲特色，包括英國藝術家張逸斌的《東方威尼斯》，作品以英國《金融時報》報紙作背景，襯托具中國設計特色花瓶，反映昔日殖民時期對東西方人民生活的影響。展銷該作品的新加坡藝廊的負責人說滿意銷情，稱周二預展後，「幾乎所有展出作品都換了畫」。今年展會部分時段劃為「貴賓時段」，負責人稱歡迎相關安排，認為分時段可分流不同客源，藝廊能夠專注安排買賣，亦無阻公眾時段訪客欣賞藝術品的空間。

藝術亦可以很「貼地」，擅長以電影為創作主題的本地藝術家周俊輝在「安全口畫廊」展出作品The Mad Monk，以周星馳主演電影《濟公》為題材。畫廊負責人陳芍君稱一直支持本地藝術家創作，認為巴塞爾展作為國際平台，能吸引不同受眾認識本地作品。她說原本擔心疫後經濟情况影響銷情，但這幾天銷情與昔日表現相若，仍吸引不少各地的人購買。

相關字詞﹕藝術三月 Art Basel Art Central 巴塞爾藝術展 盛事經濟

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