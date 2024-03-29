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反黑拘82人 搗洗錢集團拉勝和坐館

【明報專訊】警方早前展開代號「凌曉」及「犁庭掃穴」的反罪惡行動，拘捕82人，年齡14至83歲，其中14歲少年涉自稱三合會成員，行動中打擊一個由黑社會團伙操控的洗黑錢集團，拘捕6名主腦及骨幹，他們涉嫌利用銀行戶口清洗非法網上賭博收益，涉款約8500萬元。據悉被捕主腦是和勝和坐館「廟街朗」。

藉虛擬銀行為海外賭博網洗8500萬

警方稱，早前根據情報發現一個由本地黑社會團伙操控的洗黑錢集團，利用銀行戶口清洗非法網上賭博收益。調查顯示主腦是一個活躍於本地的黑社會高層骨幹，該黑幫涉及本港多宗暴力案件。

警方新界南總區刑事部總督察劉煜華說，警方去年9月起調查一個由黑社會控制的洗黑錢集團，發現集團利用虛擬銀行戶口，為設於海外的非法賭博網站收受賭注和清洗犯罪得益；集團先透過即時通訊軟件、社交媒體等渠道招攬賭客，聲稱可提供網上賭博服務如麻將、啤牌和百家樂等，其後會要求賭客將資金轉帳至指定戶口，以兌換積分於賭博網站使用，涉案戶口部分由集團成員開立，部分為傀儡戶口。

調查顯示，集團於2021年11月至2023年6月利用9個虛擬銀行戶口清洗由非法賭博網站得來的犯罪得益。集團成員分別處理260萬至2800萬元不等款項，整個集團共清洗約8500萬元。警方指集團利用短期頻繁的相互交易增加執法難度，其中一個戶口半年有逾4萬次交易。警方周一拘捕6名本地男子，年齡31至48歲，全部有黑社會背景。警方指涉案網頁交易量多，仍調查賭客人數；另因網站於海外設立，調查期間已關閉，故被捕人角色待查。

冚4非法賭場拘20人

新界南總區刑事部警司李木易提到，過去一連3日「犁庭掃穴」中警方針對賭檔、毒品等執法，被捕人涉自稱三合會成員、販運危險藥物、藏毒、傷人、意圖搶劫而襲擊、非法禁錮等罪。警方在荃灣、葵涌及大嶼山共搗破4個非法賭博場所，包括兩個非法釣魚機賭檔及兩個非法麻將檔，拘捕20人，檢獲賭具及賭款；另以涉嫌販毒及藏毒罪拘捕12人，檢獲總值約300萬元毒品。

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