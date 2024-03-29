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七旬婦涉殺病夫暫控謀殺 孫玉菡：支援雙老家庭 不論階層

【明報專訊】九龍塘豪宅前日揭發命案，七旬婦疑不堪照顧壓力殺死八旬丈夫後企圖自殺，警方昨稱暫控她一項謀殺罪，明日（周六）上午在九龍城裁判法院提堂；七旬婦情况至昨晚轉為嚴重。勞福局長孫玉菡稱政府高度關注事件、非常惋惜，兩名長者非社署個案，但不論社會階層，「雙老家庭」都需支援。另外，社署與關愛隊昨起展開「支援長者及照顧者先導計劃」，由南區和荃灣共36隊關愛隊探訪長者和照顧者，有需要時轉介社福單位跟進。

被問是否較難識別有需要的中高收入家庭、以往服務是否忽略非基層者，孫玉菡稱長者中心服務不設經濟審查，而是視乎長者身體及精神狀况，有需要均會提供服務，又說政府有責任提供更多資源及服務，但更重要是社會一起努力，尤其家人要關心長者。

南區荃灣關愛隊訪長者照顧者

先導計劃為期一年，荃灣及南區關愛隊將探訪及識別獨老和雙老住戶，以及護老者和殘疾人士照顧者，有需要時會轉介社會服務單位跟進。孫強調先導計劃不止針對基層，以南區為例，「（關愛隊）在一些中產的屋苑裏面都成功打通了，可以入屋」。

下周一起，先導計劃下會推出緊急召援系統（平安鐘）服務資助計劃，關愛隊會轉介合資格長者及殘疾人士，在社署資助下安裝使用平安鐘，以增加支援和降低意外風險，合資格者可獲連續12個月服務。

相關字詞﹕照顧者命案 照顧者 社署 孫玉菡 關愛隊

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