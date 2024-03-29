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港聞

港聞一

南丫海難死因研訊爭今年開 海事處船廠等列利害關係方

【明報專訊】2012年南丫海難釀成39人死亡，上訴庭去年7月裁定遇難者家屬上訴得直，頒令為遇難者召開研訊。死因庭一併展開39名死者的研訊，昨日閉門處理研訊前檢討。死因裁判官已收到329名證人的供辭或報告，並以今年內召開死因研訊為目標。據了解，港燈、港九小輪、財利船廠和海事處被列作有利害關係方，警方正循「海泰號」船頭或包有金屬片等方向調查。

接329證人供辭報告

部分死者家屬昨日親自到庭，部分由律師代表應訊，公眾及傳媒不得入庭旁聽。司法機構散庭後向記者派發紀要簡述文件，稱死因裁判官周慧珠今年3月已收到初步死亡調查報告，包括329名證人的供辭或報告，警方料於6月初呈交完整報告。若周官屆時認為警方毋須再跟進，將於9月之前召開第二次研訊前檢討，並擬定證人列表、書面供辭和專家報告等。

根據文件，本案發生至今已有相當日子，周官指示研訊各方以今年內召開死因研訊為目標，如有特別情况另作別論。周官亦告知家屬可親自處理研訊，或聘用法律代表。

正循上訴庭議題調查

據了解，「南丫四號」所屬的港燈、「海泰號」所屬的港九小輪、南丫四號的造船廠財利船廠，以及負責驗船的海事處被列為有利害關係方。警方正循上訴庭判辭提及的議題調查，包括南丫四號船艙防水圍板高度是否達標，以及海泰號船頭可能包有金屬片，對撞船有何影響。據悉死因庭證人包括目擊證人、消防蛙人和約5名專家證人，當中有人身處海外，暫未知研訊會否由陪審團審理。

翻查資料，遇難者家屬2020年11月收到時任死因裁判官高偉雄來信，表示毋須召開死因研訊，直接裁定遇難者的死亡結論為「非法被殺」。家屬一直爭取召開死因庭獲取更多資料，去年7月上訴得直。上訴庭判辭表示，死因研訊的功能在於預防同類事件發生和揭發系統性缺陷，家屬一方提出未經「獨立調查委員會」考慮的新證據，召開研訊方符合公眾利益。

【案件編號：CCDI 1075-1113/12】

相關字詞﹕南丫海難 死因研訊

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