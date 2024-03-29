政府指林希聖阻撥款正生 校監：董事會改組盼戶口解凍

崔康常：警開放正生會部分戶口 需林簽名

校監崔康常早前曾向傳媒確認林希聖阻撓調撥資金屬實，昨稱對政府說法不予置評。他指正生會有多個銀行戶口被警方凍結，警方按需要開放了一至兩個戶口提供資金給正生書院，如用作出糧，但有關戶口需林簽名才可使用。崔未有回應林是否未有簽名導致戶口不能使用。

禁毒處發言人昨稱，正生書院一直倚賴正生會的撥款運作，林希聖以不同藉口阻礙調撥銀行帳戶資金，「更遑論重組董事會」；為免包括7名文憑試應屆考生在內的師生無辜受影響，禁毒基金將撥出逾100萬元讓書院「渡過難關」，呼籲被通緝者勿將私心置於師生福祉之上及糟蹋捐款者善心，以滿足個人私利，及早回港面對法律。

保安局撥逾百萬應急 崔：或需再撥

書院現有17名學生，崔康常回覆本報查詢稱學校如常運作，未有學生或家長提出轉校或退學，稱同事很努力做事，即使無薪水仍繼續做，現時獲政府撥款100萬，可應付一個月教師薪金及學生生活開支，感謝禁毒處撥款。他又稱政府或會再撥款一次，因「3月的糧又要到」。

指5人允任新董事 3由林邀請

崔康常說現正洽商重組正生會董事會，讓林希聖等所有舊董事「退下來」，另將正生會銀行支票戶口「改名」，稱與禁毒處溝通後，他理解完成上述程序後警方應不會再凍結其他戶口。他稱現時有5人答應成為正生會新董事，除他本人外包括一名會計師、兩名學生家長及一名舊生，據他了解學生家長及舊生均受林邀請而加入。被問到書院財政，他稱如戶口解凍，社會對正生會及書院誤會清除，繼續運作完全無問題。

崔又稱，過去一兩個月一直嘗試處理重組董事會及將銀行支票戶口「改名」，由於很多因素至今仍做不到，「不是很愉快」。他指林希聖曾委任他找會計師及律師處理相關事宜，他其後向該會計師索取資料遭拒，但相關會計師卻將資料交給林，「總之就是兜兜轉轉」。

立法會議員鄧家彪表示，正生會及正生書院屬兩個法人機構，政府現墊支給正生書院，出於幫學生，但日後應向正生會追回款項，因其辜負社會對慈善團體的期望，事件令人憤怒。他認為「正生」兩字已造成很負面的社會印象，質疑保留名稱日後是否能令社會信任有關機構，日後政府或應檢討是否繼續提供用地支援，並認同日後應考慮由其他慈善團體接手營運書院。

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