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港聞二

潮行GBA：灣區四季有「雪地」 港人滑雪不再遙遠

【明報專訊】不少港人對雪情有獨鍾，但因地理及氣候，要滑雪往往要花大量旅行時間及金錢。目前鄰近香港的廣州融創文旅城及深圳觀瀾湖都有滑雪場，成為另一選擇。有到訪廣州融創「熱雪奇蹟」的港人說，從香港搭高鐵至廣州十分方便，現已成為會員，料會經常到訪。

明報記者 區慧盈

位於廣州花都區的融創「熱雪奇蹟」提供真雪滑雪場，分娛雪區及滑雪區，一家大小都可體驗雪的滋味。娛雪區有冰上碰碰車、冰上自行車等項目，適合小孩。滑雪區則分初、中、高級，有多條不同難度的雪道，包括適合「零基礎」訪客的小熊道，以及雪兔道、麋鹿道、老虎道等，坡度由7.6度至21度不等；而高級滑雪道需乘搭室內纜車抵達，較為刺激，各人可按能力選擇。

要留意的是場內有不同票種，換言之入場前需選擇適合自己的滑道，購買相應門票。此外，場內亦設滑雪練習區，初學者可先體驗一下，再選擇滑道。

滑道分等級 新手也適合

港人周先生一行5人特地趁周末坐高鐵至廣州，他稱本身喜歡滑雪，以往會到日韓等地的滑雪場，但難以經常出國，故融創成為另一選擇。他說在朋友推薦下，首次到廣州滑雪，認為收費相宜，已成為會員，料會成為常客。他又說兩地交通方便，今次亦會順道到深圳「飲飲食食」再回港，當作輕旅行。另一港人許先生說，聽聞廣州有滑雪場地便前來，初嘗滑雪滋味。

除廣州外，與香港一河之隔的深圳觀瀾湖亦設「卡魯冰雪世界」，是深圳最大滑雪場。場內分娛雪區、滑雪區和遊樂區，其中娛雪區設雪圈滑坡及兒童雪地車等，適合幼童；滑雪區則設無障礙「麵條雪」滑道，滑道闊20米，長約120米。場地採用模擬造雪技術，雪質接近天然粉雪，令人恍如置身白色世界。

融創文旅城「熱雪奇蹟」

地點： 廣州花都區鳳凰北路78號

交通： 乘高鐵經廣州南站至廣州北站，再轉乘約20分鐘的士

票價： 按淡季、平季及旺季分類，當中設2小時娛雪票、3小時滑雪票、不限時滑雪票等。娛雪票最低198元（人民幣，下同）起，滑雪票最低318元起，不設免票或半票等優惠

觀瀾湖「卡魯冰雪世界」

地點： 深圳龍華區觀瀾湖生態運動公社

交通： 深圳地鐵4號線觀瀾湖站A出口，經觀瀾海洋世界入口前往

票價： 娛雪票及滑雪票各有不同時限，夜間收費較相宜。例如兩小時娛雪票128元，兩小時夜場特惠票98元，滑雪票由168至358元不等

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