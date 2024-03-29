市建局童樂工作坊 教舊區兒童認識表達情緒

「市建童樂．社區樂團」由一群居於土瓜灣舊區的兒童組成，樂團去年10月起舉辦三堂「情緒健康工作坊」，讓成員認識和表達情緒，例如隨音樂節奏下，導師引導小孩透過畫畫等方式表達喜怒哀樂，又會教授深呼吸等穩定情緒方法。市建局高級經理（對外關係）陳靜芝說，成員過去演出前會因緊張而躲於一角，很高興見證成員現能平和地處理情緒並盡情演出。

樂團總監羅鎧欣稱，近年學童身心健康備受關注，惟華人社會甚少討論和表達情緒。她在工作坊發現成員對談論情緒感到猶豫，舉例對方總時常以「打機」等「搞笑」方式迴避討論。其後她透過繪畫、肢體動作，以及想像摘檸檬等形象化活動幫助成員投入，半年間已見學員有所進步。

凌晨趕功課 「五感」法放鬆

同屬樂團歌唱班成員的胡紫欣今年升上中一，她說有時凌晨仍在趕功課，現時會用所學的「五感」法，透過聽歌和閱讀放鬆心情。自言「躁底」的紫欣媽媽亦參加工作坊，她憶述以往常跟女兒爭執，現已學會凡事先穩定情緒，才能有效解決問題。

適逢女兒學校測驗，紫欣媽媽說以往總因催促女兒盡快溫習而感煩躁，現時會先看短片令自己笑一笑，再以平和語氣提醒女兒溫書。她又指成為家長義工後，與女兒多了共同話題，會互相分享樂團趣事，拉近關係。

樂團今年策劃四大活動，首項活動為5、7月舉行的「兒童靜觀」；6、7月舉行和諧粉彩和西洋書法工作坊等一系列「療癒系藝術活動」；學習冥想和正念呼吸的「兒童正念工作坊」，以及由認可導師帶領的「聲頻療癒工作坊」則於9月後舉行。

明報記者 黃嘉妍