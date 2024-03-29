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港聞二

酋長家族辦公室「急事」延開幕 總裁：將公布進展

【明報專訊】迪拜酋長侄子謝赫．阿里．阿勒馬克圖姆（Sheikh Ali Al Maktoum，下稱Ali）日前高調接受訪問宣布將來港開設家族辦公室，管理資金5億美元，該家族辦公室原定昨日（28日）開幕，不過前晚突然宣布延期，指迪拜有緊急事務需要Ali處理，會重新安排開幕日期，並希望公眾對「不幸的推遲」表示理解。

裕澤香江嘉賓 投資署邀請

本報向其家族辦公室副主席兼行政總裁麥懿睿查詢詳情及新開幕日期，她僅稱「很快就會公布（will update soon）」。

Ali上周接受《彭博電視》訪問時表示，自去年12月訪港後決定來港設立家族辦公室，管理資金為5億美元，主力投資人工智能、電動車、金融科技領域。他其後在港參與各項活動，並成為本周政府舉辦的「裕澤香江」高峰論壇及「世界合一論壇」的講者嘉賓之一。「裕澤香江」高峰論壇的講者，是由投資推廣署家族辦公室邀請，當時以「王室成員」介紹Ali。有知情者指出，Ali的王室成員身分毋庸質疑，但他的財政實力有多雄厚則未可知。有份為Ali來港穿針引線的中東經貿協會會長沈運龍表示，他不了解Ali延遲啟動辦公室的原因，但自己去過Ali的王宮，對其身分沒有懷疑。他說Ali年僅28歲，是王族中的年輕成員，所以知名度較低。

對於Ali名字冠上Sheikh稱謂，早稻田大學高等研究所助理教授孔德維向本報解釋，sheikh原字義是長老，引伸是部落或家族領袖等。他提醒，阿聯酋有7個王室，加上各自母系家族，不能以中國宗法制度理解。

相關字詞﹕沈運龍 Sheikh Ali Al Maktoum 世界合一論壇 裕澤香江 阿聯酋

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