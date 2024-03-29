打卡人潮 九成師生感滋擾 港大5．1起分流遊客

港大昨公布，5月1日起實行遊客分流措施，包括分階段推出校園導賞團，但獲邀人士、核准服務提供者和社區用戶進入校園的安排維持不變。港大稱管理措施旨在「為師生維護良好的教學環境」，同時向希望探索大學校園和港大歷史的遊客開放；將密切監察措施成效，並考慮師生及公眾回饋後作必要調整。

小紅書介紹「港大打卡點」

港大7幢建築外部被評為法定古蹟，包括1912年啟用本部大樓，一直有不少旅客慕名參觀。內地社交平台「小紅書」近日亦湧現「港大打卡點」的帖文。

有港大學生代表上月底做問卷調查，獲891名港大師生回覆，發現近九成（89.22%）受訪者因旅客過多感「頗滋擾」或「非常滋擾」。最多受訪者認為百周年校園是遊客黑點，其餘是接駁校園的港鐵站A出口及大學街等。受訪者稱有內地遊客曾闖入課室觀課。

調查顯示，最多受訪者贊同要求遊覽團體事先登記，其餘是在教學大樓設出入限制及辦官方遊覽團。

港大校園生活委員會本科生代表龔晋愷及學生事務委員會本科生代表張善渝昨說，已將調查結果交予校方，但根據調查，最獲支持的措施是要求遊客參觀校園前預先登記，引述校方稱正展開可行研究，他們亦期望校方正視民意。

校方擬辦導賞團控人流

學生憂吸引更多遊客

二人認為校方決定設官方導賞團，稍可紓緩，但憂治標不治本。他們亦未知校方導賞團每團時長多久、參與旅客人數、學生導遊是否受薪等，亦憂反而鼓勵更多人到訪。他們引述校方指，官方校園遊覽團的集合及解散地點，將設在港鐵香港大學站C1出口附近，以避開A1及A2出口的人流。