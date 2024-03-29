涉非禮客人要求撤控 「運動治療師」3罪成

被告鄭家盛（現32歲）報稱運動治療師及涉案位於上環的「盛健痛症復康治療中心」負責人。香港運動治療師總會早前發聲明稱，被告沒向總會註冊。

求情稱體育具成就 有學生校長撰求情信

辯方求情稱，被告體育方面具有成就，其跑步學生包括一名校長為他撰寫求情信，其女友亦非常支持他。辯方望不要就被告的職業加刑，裁判官關注，事主不是因被告任職治療師而放下戒心嗎？辯方又稱，上述中心已結束，被告多年努力及積蓄付諸流水，工作將面臨困難，冀法庭輕判。

辯稱要事主付600惹不滿 官不信為此誣揑

事發於2022年11月，健身KOL的事主X早前供稱，被告為她按摩治療下背痛時掃摸其陰部數次，她問「有需要按到咁低咩？」X與瑜伽導師Y同指被告送客時分別拍打兩人臀部。X決定報警後，被告以信息向X稱「相關部門想我哋私下解決」。被告自辯稱，他用按摩工具為X治療，當他要求X付費600元，對方「黑面」不滿，他遂着X宣傳中心。

裁判官稱，X被非禮時有向被告提問，並非毫無反應；按摩工具與手部觸感明顯有別，認為觸碰X陰部的不是工具。裁判官不認為X單單因600元費用而對被告作重大指控。X和Y案發日期不同，兩人事前溝通也沒污染證供，裁定被告罪成。

【案件編號：ESCC 2201/23】