涉酒店房間販毒 醫生還押護士保釋

兩名被告為護士柳國豪（31歲）和醫生陳浩霖（32歲）。兩人同被控管有第一部毒藥、販毒和「管有適合於及擬用作吸服危險藥物的器具」罪，涉及今年3月26日在九龍海逸君綽酒店一房間管有毒藥表第一部所列毒藥、販運危險藥物以及管有一個冰壺。

柳國豪另被控一項管有第一部毒藥罪，指稱他今年3月26日在油麻地登打士街8號外管有毒藥。陳浩霖被加控藏毒及「管有適合於及擬用作吸服危險藥物的器具」共兩罪，涉於同日同地管有危險藥物及一個冰壺。

控方申請押後案件以待索取政府化驗所報告，獲裁判官批准。翻查醫委會註冊醫生名單，陳浩霖為婦產科專科醫生，2015年獲得中大內外全科醫學士資格，2022年獲專科資格。

【案件編號：KCCC 821/24】