涉酒店房間販毒 醫生還押護士保釋

【明報專訊】32歲婦產科男醫生涉與31歲男護士在紅磡九龍海逸君綽酒店及油麻地管有毒品和冰壺等，昨於九龍城裁判法院被控販毒、管有第一部毒藥等共6罪。控方反對醫生保釋外出，醫生保釋申請被拒，還押至4月25日再訊；護士則獲准以1萬元現金保釋，其間不得離港、須居於報稱地址、每周到警署報到，並禁足案發地點。
兩名被告為護士柳國豪（31歲）和醫生陳浩霖（32歲）。兩人同被控管有第一部毒藥、販毒和「管有適合於及擬用作吸服危險藥物的器具」罪，涉及今年3月26日在九龍海逸君綽酒店一房間管有毒藥表第一部所列毒藥、販運危險藥物以及管有一個冰壺。
柳國豪另被控一項管有第一部毒藥罪，指稱他今年3月26日在油麻地登打士街8號外管有毒藥。陳浩霖被加控藏毒及「管有適合於及擬用作吸服危險藥物的器具」共兩罪，涉於同日同地管有危險藥物及一個冰壺。
控方申請押後案件以待索取政府化驗所報告，獲裁判官批准。翻查醫委會註冊醫生名單，陳浩霖為婦產科專科醫生，2015年獲得中大內外全科醫學士資格，2022年獲專科資格。
【案件編號：KCCC 821/24】
相關字詞﹕管有適合於及擬用作吸毒的器具罪 管有第一部毒藥罪 販運危險藥物 護士 醫生