學生指校方搜電腦紀錄 聖保羅男女：健康抽查

網文投訴惹恐慌 私隱署教局稱向學校了解

教育局昨稱已聯絡學校了解事件，並要求校方檢視處理學生個人資料的校本機制。

Instagram專頁「nss.secrets」前日（27日）貼出投稿，有人指控聖保羅男女中學的推廣網絡安全團隊搜查同學電腦，有職員檢查學生個人文件、照片、聊天紀錄甚至「打機紀錄」，如發現有非學校使用的程式「就會記過」，形容校內「引起恐慌」。

校方：確保妥善使用 跟進後銷毁資料

校方昨晚回覆稱，今次檢查旨在確保學生能妥善使用平板電腦，並防範平板電腦因不慎使用、感染電腦病毒或下載任何惡意軟件程式，危及校園網絡安全。

校方續稱，已參考教育局建議與家長、學生簽訂的「自攜裝置及可接受使用政策」，檢查過程中使用USB收集學生校內上課期間瀏覽紀錄、程式安裝和使用紀錄，資料在檢查和跟進後永久銷毁。校方強調致力確保學生在安全學習環境下成長，包括網絡安全，又稱會以學生福祉為依歸。