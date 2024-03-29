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港聞

港聞二

學生指校方搜電腦紀錄 聖保羅男女：健康抽查

【明報專訊】網傳中西區直資名校聖保羅男女中學涉侵學生私隱，校方派員要求學生交出電腦並檢視個人資料。校方昨晚回覆稱，日前向學生「抽樣式電腦健康檢查」，旨在確保學生妥善使用平板電腦，防範電腦因不慎使用而感染電腦病毒等，強調重視學生個人私隱。私隱專員公署昨稱未收到相關投訴，但會主動接觸校方了解事件。

網文投訴惹恐慌 私隱署教局稱向學校了解

教育局昨稱已聯絡學校了解事件，並要求校方檢視處理學生個人資料的校本機制。

Instagram專頁「nss.secrets」前日（27日）貼出投稿，有人指控聖保羅男女中學的推廣網絡安全團隊搜查同學電腦，有職員檢查學生個人文件、照片、聊天紀錄甚至「打機紀錄」，如發現有非學校使用的程式「就會記過」，形容校內「引起恐慌」。

校方：確保妥善使用 跟進後銷毁資料

校方昨晚回覆稱，今次檢查旨在確保學生能妥善使用平板電腦，並防範平板電腦因不慎使用、感染電腦病毒或下載任何惡意軟件程式，危及校園網絡安全。

校方續稱，已參考教育局建議與家長、學生簽訂的「自攜裝置及可接受使用政策」，檢查過程中使用USB收集學生校內上課期間瀏覽紀錄、程式安裝和使用紀錄，資料在檢查和跟進後永久銷毁。校方強調致力確保學生在安全學習環境下成長，包括網絡安全，又稱會以學生福祉為依歸。

相關字詞﹕私隱專員公署 個人私隱 聖保羅男女中學

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