官否定與「星火」關聯 大專生洗錢罪成

【明報專訊】支援示威被捕者的眾籌平台「星火同盟」有成員於2019年被捕，當時未成年大專學生被指以銀行戶口清洗約64萬元黑錢，有5萬元懷疑來自星火的眾籌戶口。男學生否認洗黑錢罪受審，昨於區院裁定罪成。法官認為，被告對涉款的解釋有違常理，「全盤否定」被告和星火的關聯，以及他替星火處理捐款的證供，單憑收據等不能證明被告和星火有任何關係，而被告戶口款項與其收入不相稱，有合理理由相信約58萬多元屬可公訴罪行的得益。
指說法違常理 單憑收據未證與星火關係
被告余昕鈺（現22歲，圖）現為中大工程學系學生。辯方於判刑後稱涉案金額不高，辯方可能就被告被捕後兩年才遭起訴進一步查詢。暫委法官高偉雄先為被告索取勞教中心和背景報告，被告收押至4月17日求情判刑，沒收令則於5月2日處理。
被告早前自辯稱，約於2017年成為星火義工，至2019年協助處理經濟及法律求助個案，另一義工Alice曾將捐款交予被告，被告按其指示存入求助者戶口。法官分析證供稱，被告聲稱星火要求被捕者提供個人資料核實身分，但從試算表可見多名求助人毋須提供姓名和身分證號碼，與被告說法背道而馳。
質疑知星火有戶口 卻借出自己戶口
對於試算表有求助備註寫上「Gear」及獲Alice批准，法官稱有人繞過核實程序，星火並非只會向求助人提供人道援助，裝備絕不屬於因被捕的經濟困難，認為被告供稱使用星火資金支援求助者不屬實。星火經濟援助共357人，但被告管有的存款通知書等只有265張，數目相差甚遠。而且被告知道星火有銀行戶口，他不知悉Alice及有關原因下卻盲目相信她及用自己戶口處置金錢。
法官又稱，被告可能入世未深或不熟悉會計而犯錯，但種種分析達至累積效應，被告解釋完全不可信，拒納他為誠實證人，而試算表只是傳聞證供。被告當時沒收入、家人領取綜援，71.4萬多元存款與450元收入不相稱，控罪所指63.8萬元扣除家人給予的5萬多元生活費後，約58.5萬元相信屬犯罪得益。