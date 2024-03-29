官否定與「星火」關聯 大專生洗錢罪成

指說法違常理 單憑收據未證與星火關係

被告余昕鈺（現22歲，圖）現為中大工程學系學生。辯方於判刑後稱涉案金額不高，辯方可能就被告被捕後兩年才遭起訴進一步查詢。暫委法官高偉雄先為被告索取勞教中心和背景報告，被告收押至4月17日求情判刑，沒收令則於5月2日處理。

被告早前自辯稱，約於2017年成為星火義工，至2019年協助處理經濟及法律求助個案，另一義工Alice曾將捐款交予被告，被告按其指示存入求助者戶口。法官分析證供稱，被告聲稱星火要求被捕者提供個人資料核實身分，但從試算表可見多名求助人毋須提供姓名和身分證號碼，與被告說法背道而馳。

質疑知星火有戶口 卻借出自己戶口

對於試算表有求助備註寫上「Gear」及獲Alice批准，法官稱有人繞過核實程序，星火並非只會向求助人提供人道援助，裝備絕不屬於因被捕的經濟困難，認為被告供稱使用星火資金支援求助者不屬實。星火經濟援助共357人，但被告管有的存款通知書等只有265張，數目相差甚遠。而且被告知道星火有銀行戶口，他不知悉Alice及有關原因下卻盲目相信她及用自己戶口處置金錢。

法官又稱，被告可能入世未深或不熟悉會計而犯錯，但種種分析達至累積效應，被告解釋完全不可信，拒納他為誠實證人，而試算表只是傳聞證供。被告當時沒收入、家人領取綜援，71.4萬多元存款與450元收入不相稱，控罪所指63.8萬元扣除家人給予的5萬多元生活費後，約58.5萬元相信屬犯罪得益。

【案件編號：DCCC 85/22】

（反修例風暴）