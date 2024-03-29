伊院副顧問醫生涉濫開藥 警誡稱六七成私藏認曾服

濫開逾千樽可上癮咳水 逾400粒精神科藥

根據控方開案陳辭，被告李志良（47歲）1999年加入醫管局，2000年註冊為普通科醫生及任職駐院醫生，2008年成為專科醫生，自2011年擔任醫管局副顧問醫生。他案發時駐伊院耳鼻喉科，屬公職人員，負責為專科門診或附屬H5病房病人診症治療及處方藥物，須遵照守則指引；除特殊情况外，面診後才可發放藥物，並嚴禁重用退回藥物。

盜家人名義開藥 向病人處方過量促退還

首項公職人員行為失當罪稱，被告2015年3月至2020年9月親自或指示職員在電腦系統為8人建立診症預約紀錄共160次，8人為被告父母、弟弟、妻子、長子X、次子Y及兩名家傭。被告向上述人士處方藥物，包括受管制、含可待因成分的鴉片類藥Actifed Compound Linctus（ActCo）及精神活性藥物MethyIphenidate HCL（MTD）。

廉署調查發現，有關者沒依指引求診便獲發藥物，其中一名家傭從沒到過伊院看醫生，另一家傭未經被告診症而在伊院取藥，再按被告指示將藥物交給被告。控方會依賴醫療紀錄及出入境紀錄證明異常情况。

另一項公職人員行為失當罪稱，被告2016年4月至2020年8月向3名伊院病人處方過量ActCo及MTD，繼而要求3人退還多出的藥物予他。有護士於2020年初目睹病人把藥物交予被告。控方稱，被告行為破壞醫療系統的誠信、浪費公共資源、動搖公眾對醫療系統信心，並影響病人福祉；涉事藥物總值14,777元。

餘下給同事 否認濫藥

被告2021年尾被廉署拘捕，警誡下稱ActCo是難在市場取得的止咳抑制劑，可上癮，承認服用過ActCo及中樞神經興奮劑MTD，但否認濫藥。被告稱在家人不知情下利用他們名義開藥，亦額外向病人處方3至7支ActCo。他私自保存六七成藥物，餘下給予同事。

【案件編號：DCCC 1123/22】