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港聞

港聞二

伊院副顧問醫生涉濫開藥 警誡稱六七成私藏認曾服

【明報專訊】伊利沙伯醫院耳鼻喉科副顧問醫生李志良，涉於6年內濫開逾1000樽咳藥水及逾400粒治療過度活躍症藥物等精神科藥物予家人及其他病人，他否認兩項公職人員行為失當罪及兩項屬交替控罪的盜竊罪，昨於區院受審。控方開案陳辭透露，被告曾承認不恰當開藥，他服用過相關藥物但否認濫藥，控方指被告行為動搖公眾對醫療系統的信心及影響病人福祉。案件於4月2日續審，預料傳召控方證人。

濫開逾千樽可上癮咳水 逾400粒精神科藥

根據控方開案陳辭，被告李志良（47歲）1999年加入醫管局，2000年註冊為普通科醫生及任職駐院醫生，2008年成為專科醫生，自2011年擔任醫管局副顧問醫生。他案發時駐伊院耳鼻喉科，屬公職人員，負責為專科門診或附屬H5病房病人診症治療及處方藥物，須遵照守則指引；除特殊情况外，面診後才可發放藥物，並嚴禁重用退回藥物。

盜家人名義開藥 向病人處方過量促退還

首項公職人員行為失當罪稱，被告2015年3月至2020年9月親自或指示職員在電腦系統為8人建立診症預約紀錄共160次，8人為被告父母、弟弟、妻子、長子X、次子Y及兩名家傭。被告向上述人士處方藥物，包括受管制、含可待因成分的鴉片類藥Actifed Compound Linctus（ActCo）及精神活性藥物MethyIphenidate HCL（MTD）。

廉署調查發現，有關者沒依指引求診便獲發藥物，其中一名家傭從沒到過伊院看醫生，另一家傭未經被告診症而在伊院取藥，再按被告指示將藥物交給被告。控方會依賴醫療紀錄及出入境紀錄證明異常情况。

另一項公職人員行為失當罪稱，被告2016年4月至2020年8月向3名伊院病人處方過量ActCo及MTD，繼而要求3人退還多出的藥物予他。有護士於2020年初目睹病人把藥物交予被告。控方稱，被告行為破壞醫療系統的誠信、浪費公共資源、動搖公眾對醫療系統信心，並影響病人福祉；涉事藥物總值14,777元。

餘下給同事 否認濫藥

被告2021年尾被廉署拘捕，警誡下稱ActCo是難在市場取得的止咳抑制劑，可上癮，承認服用過ActCo及中樞神經興奮劑MTD，但否認濫藥。被告稱在家人不知情下利用他們名義開藥，亦額外向病人處方3至7支ActCo。他私自保存六七成藥物，餘下給予同事。

【案件編號：DCCC 1123/22】

相關字詞﹕咳藥水 區域法院 盜竊 公職人員行為失當 醫生 伊利沙伯醫院

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