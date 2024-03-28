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港聞

港聞二

國安法實施前後 偕陳梓華商赴美否

【明報專訊】李宇軒昨日提及，他在「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）成立後曾與陳梓華討論他應否參與其中，兩人發現他們國際游說行動中想接觸的政客，大多出現於IPAC成員名單，故認為李留在IPAC將有利國際游說。李另指國安法實施前後，他一度與陳商討自己應前往海外抑或繼續留港，有「重光團隊」成員建議李赴美，最終陳建議李不要赴美，應協助重光團隊。

李：目標政客多列IPAC名單

李昨稱，由於裴倫德籌備IPAC時要求李保密，故李直到IPAC成立後方與陳討論該事；當時兩人一看IPAC的成員名單就發現「大部分我哋想approach（接觸）嘅politician（政客）已經喺lists（名單），仲有更多𠻹」，由於李能接觸裴倫德及IPAC，將有利他本來從事的國際游說行動，故兩人結論是李應繼續協助IPAC。

討論李IPAC中角色

曾憂「好似香港人嚟搶咪」

李表示，兩人另一討論是李應該用什麼角色參與其中。當時其中一個方向是李加入IPAC中央秘書處工作，但此舉可能予人印象認為「好似一個香港人嚟搶咪」、「無端端有個香港人好似搶咪搶光環，反而對成個movement（行動）仲衰」，這項討論直至李被捕時仍未有定案。

重光成員倡赴美 李稱寧赴英

李又指，2020年6至8月，即「傳話會立國安法，後來又真係立國安法」時期，李與陳一度討論去留問題，其時重光團隊成員Shirley Ho建議李到美國為組織「中國人權」（Human Rights in China）工作，李認為對方的提議是想藉機調派他去美國。惟李與陳討論後，認為赴美為中國人權工作非善用時間的方法，故應繼續協助重光，即使李要去外國，亦應到英國為裴倫德及IPAC工作。

（黎智英案）

相關字詞﹕串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 李宇軒 黎智英案 港區國安法 對華政策跨國議會聯盟（IPAC）

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