國安法實施前後 偕陳梓華商赴美否

李：目標政客多列IPAC名單

李昨稱，由於裴倫德籌備IPAC時要求李保密，故李直到IPAC成立後方與陳討論該事；當時兩人一看IPAC的成員名單就發現「大部分我哋想approach（接觸）嘅politician（政客）已經喺lists（名單），仲有更多𠻹」，由於李能接觸裴倫德及IPAC，將有利他本來從事的國際游說行動，故兩人結論是李應繼續協助IPAC。

討論李IPAC中角色

曾憂「好似香港人嚟搶咪」

李表示，兩人另一討論是李應該用什麼角色參與其中。當時其中一個方向是李加入IPAC中央秘書處工作，但此舉可能予人印象認為「好似一個香港人嚟搶咪」、「無端端有個香港人好似搶咪搶光環，反而對成個movement（行動）仲衰」，這項討論直至李被捕時仍未有定案。

重光成員倡赴美 李稱寧赴英

李又指，2020年6至8月，即「傳話會立國安法，後來又真係立國安法」時期，李與陳一度討論去留問題，其時重光團隊成員Shirley Ho建議李到美國為組織「中國人權」（Human Rights in China）工作，李認為對方的提議是想藉機調派他去美國。惟李與陳討論後，認為赴美為中國人權工作非善用時間的方法，故應繼續協助重光，即使李要去外國，亦應到英國為裴倫德及IPAC工作。

（黎智英案）