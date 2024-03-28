李助IPAC整網頁 游說議員加入 曾言「港獨」外交上不實際 確認裴倫德與黎有聯絡

明報記者

李宇軒供稱，裴倫德（Luke de Pulford）有份成立IPAC，組織於2020年6月5日對外公開，集合不同國家關心中國議題的國會成員，討論可作出的回應，議題涵與中國的貿易關係、國安法實施和引渡條例。李說，組織對外公開前，裴倫德邀他做準備工作，包括成立網頁和聯絡日本議員，說服他們加入組織，當時他是以個人義工名義參與。

稱獲陳梓華支持 網站僅自己可編輯

李宇軒續稱，其協助範疇包括編輯IPAC網站內容，曾協助將一則敦促新西蘭政府承諾不會引渡逃犯到香港的文章上架；只有他可編輯網站，維持至被捕為止。控方展示裴倫德與李的信息紀錄，李問對方「媒體方面，你是否需要來自香港的支援？」裴倫德回應「我正向Jimmy L簡介，會向你發新聞稿」。李昨在庭上確認「Jimmy L」是指黎智英，但不知為何裴倫德聯絡黎。在組織成立該段時間，李曾與裴倫德討論有關媒體協助的事宜。

李一直將組織的事保密，直至成立後才告訴陳梓華。成員名單包括「大部分我哋想approach（接觸）嘅politician（政客）」，二人認為有利國際游說，結論是李繼續協助IPAC，陳說了類似「good job（做得好），加油」的話。

群組成員涵劉祖廸 李倡負面陳述國安法

控方展示IPAC群組的信息，李宇軒指群組在6月21日成立，成員包括裴倫德、Shirley Ho、「攬炒巴」劉祖廸和其他身分不詳的人，成立目的是希望其他成員都可與裴倫德討論IPAC的事。李在群組中提出多項意見（見表），包括就國安法的立法表示可以「讓法律通過，然後以負面的方式陳述它」；李昨稱意指「負面報道」，令香港及國際社會對中國採取更進取措施。裴倫德曾在群組問及IPAC可對香港做到最有威力的是什麼事，稱「救生艇計劃」不可能，部分IPAC成員不喜歡，認為它等於「承認失敗」；李表示他同意，無意推動基本上等於「放棄這個城市」的措施，並提出《馬格尼茨基人權法案》（Magnitsky Act），法案針對國安法或其他違反人權的人。

曾倡遣返中國留學生 庭上稱不成熟

李亦提到他認為「香港獨立」在外交上不切實際，另提議可遣返中國留學生等；他昨在庭上表示建議是「不成熟的想法」。

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）