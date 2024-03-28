明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

鄧炳強致函《紐時》 譴責評論文章誤導

【明報專訊】保安局長鄧炳強昨致函美國《紐約時報》，強烈反對及譴責該報前日（26日）刊出由人權觀察中國部代主任王松蓮（Maya Wang）撰寫的評論文章，提及港人憂慮《基本法》23條立法下保留《蘋果日報》或會犯法，有人考慮是否碎掉或將《蘋果日報》寄到海外，鄧炳強批評文章極度誤導，促《紐時》「確保關於香港的報導公正、持平，及停止發表危言聳聽的言論」。

「不知刊物有煽動意圖 不可能被定罪」

鄧炳強在信中強調，根據《維護國家安全條例》，只有在無合理辯解下管有煽動刊物才會入罪，一份刊物是否有煽動意圖要考慮「所有相關情况」，「一個人若不知道涉事刊物有煽動意圖，不可能被定罪」，又表示，條例列明依法保障《基本法》及適用國際人權公約下的權力和自由。

王松蓮在文中批評《港區國安法》及《國安條例》含糊及「傷害公民自由」，她引述有新疆維吾爾人曾稱，新疆官員會進入當地少數族裔家中檢查書籍，令當地人丟棄《可蘭經》或阿拉伯語書籍等，王形容，今日輪到港人丟掉危險書籍及衣物，部分人悄悄離開有外國組織或個人的通訊群組。

此外，英國廣播公司BBC昨刊出以「香港『23條』與國安法：新條例下『第二代美國隊長』馬俊文遭拒減刑」為題的報道，政府發聲明表示強烈不滿和譴責，形容報道「極具誤導」，指當中涉及一些反華組織和潛逃外國的通緝犯等的歪曲事實言論。

BBC的報道內文引述國際特赦組織表示，「23條」立法實施短短數天便發生馬俊文案，形容令人深感擔憂，再次促請香港當局廢除《國安條例》。內文亦引述香港觀察組織指新法實施短短48小時後，便看到馬俊文遭拒減刑，說明《國安條例》對香港人和平行使公民權利構成嚴重風險。

相關字詞﹕23條立法 紐約時報 鄧炳強 維護國家安全條例

上 / 下一篇新聞

最大型Art Central今開 策展人盼為港作品爭曝光
最大型Art Central今開 策展人盼為港作品爭曝光
打格維納斯亮相 「挑選看趣味」
打格維納斯亮相 「挑選看趣味」
裕澤香江宣布「iLink」計劃 為家族辦公室精選慈善項目
裕澤香江宣布「iLink」計劃 為家族辦公室精選慈善項目
ComplexCon人流3萬旅客逾半 多自內地美日星韓
ComplexCon人流3萬旅客逾半 多自內地美日星韓
【日月掠影】1971年5月20日：沙頭角越境 英兵曾遭扣留
【日月掠影】1971年5月20日：沙頭角越境 英兵曾遭扣留
私煙案年飈2.4倍 檢獲量跌11% 海關：因通關加稅增執法 私梟改「螞蟻搬家」
私煙案年飈2.4倍 檢獲量跌11% 海關：因通關加稅增執法 私梟改「螞蟻搬家」
3口岸採智能機械人 影車底查違禁品
3口岸採智能機械人 影車底查違禁品
易服穿校裙闖中學 私醫認遊蕩2萬元保釋
易服穿校裙闖中學 私醫認遊蕩2萬元保釋
冒曹永廉撤器官捐贈 港大生認刑毀囚8周
冒曹永廉撤器官捐贈 港大生認刑毀囚8周
報失再開電話卡收驗證碼 六旬漢盜信用卡買金勞
報失再開電話卡收驗證碼 六旬漢盜信用卡買金勞
小林紅麴保健品非註冊藥 港公司：在日購買可回收
小林紅麴保健品非註冊藥 港公司：在日購買可回收
訛稱「入多咗錢」雙重騙財 兩彈票黨21人被捕
訛稱「入多咗錢」雙重騙財 兩彈票黨21人被捕
元朗拆國旗區旗棄明渠 36歲男囚45日
元朗拆國旗區旗棄明渠 36歲男囚45日
長遠應對氣候變化 減社區損失 智庫獻策北都持續發展 「自然方案」保育2800公頃
長遠應對氣候變化 減社區損失 智庫獻策北都持續發展 「自然方案」保育2800公頃
簡化着令退休機制 向6公務員實施
簡化着令退休機制 向6公務員實施
公民黨完成清盤 公司冊除名
公民黨完成清盤 公司冊除名
聯國報告員質疑國安條例控罪含糊 政府：立法原則保障人權尊重法治 已寫入條文
聯國報告員質疑國安條例控罪含糊 政府：立法原則保障人權尊重法治 已寫入條文
李助IPAC整網頁 游說議員加入 曾言「港獨」外交上不實際 確認裴倫德與黎有聯絡
李助IPAC整網頁 游說議員加入 曾言「港獨」外交上不實際 確認裴倫德與黎有聯絡
國安法實施前後 偕陳梓華商赴美否
國安法實施前後 偕陳梓華商赴美否
修例引入非本地牙醫增實習期 料4‧10首讀
修例引入非本地牙醫增實習期 料4‧10首讀
指危駕遭開槍射背 司機索償警方 前年認5罪 稱傷患屬永久
指危駕遭開槍射背 司機索償警方 前年認5罪 稱傷患屬永久
涉三度非禮偷拍女同學 男生保釋禁返學校
涉三度非禮偷拍女同學 男生保釋禁返學校
活在灣區：北上留意購物搭車手機上網優惠
活在灣區：北上留意購物搭車手機上網優惠
【Emily】段崇智寬運法師論用鼠做實驗 段寄望科技減殺生 方丈：睇有無用得其所
【Emily】段崇智寬運法師論用鼠做實驗 段寄望科技減殺生 方丈：睇有無用得其所
【Emily】精英運動員基金 蝕23.5億
【Emily】精英運動員基金 蝕23.5億
【Emily】旺角開益書店4．8 last day 網店續營
【Emily】旺角開益書店4．8 last day 網店續營
【Emily】訪垃圾徵費試點 謝展寰：佢哋話準備就緒
【Emily】訪垃圾徵費試點 謝展寰：佢哋話準備就緒
【Emily】啟德睇郵輪 楊潤雄：3月有20艘訪港
【Emily】啟德睇郵輪 楊潤雄：3月有20艘訪港
【Emily】民建聯擬年內訪中東 盼助港拓經濟
【Emily】民建聯擬年內訪中東 盼助港拓經濟