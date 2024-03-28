鄧炳強致函《紐時》 譴責評論文章誤導

「不知刊物有煽動意圖 不可能被定罪」

鄧炳強在信中強調，根據《維護國家安全條例》，只有在無合理辯解下管有煽動刊物才會入罪，一份刊物是否有煽動意圖要考慮「所有相關情况」，「一個人若不知道涉事刊物有煽動意圖，不可能被定罪」，又表示，條例列明依法保障《基本法》及適用國際人權公約下的權力和自由。

王松蓮在文中批評《港區國安法》及《國安條例》含糊及「傷害公民自由」，她引述有新疆維吾爾人曾稱，新疆官員會進入當地少數族裔家中檢查書籍，令當地人丟棄《可蘭經》或阿拉伯語書籍等，王形容，今日輪到港人丟掉危險書籍及衣物，部分人悄悄離開有外國組織或個人的通訊群組。

此外，英國廣播公司BBC昨刊出以「香港『23條』與國安法：新條例下『第二代美國隊長』馬俊文遭拒減刑」為題的報道，政府發聲明表示強烈不滿和譴責，形容報道「極具誤導」，指當中涉及一些反華組織和潛逃外國的通緝犯等的歪曲事實言論。

BBC的報道內文引述國際特赦組織表示，「23條」立法實施短短數天便發生馬俊文案，形容令人深感擔憂，再次促請香港當局廢除《國安條例》。內文亦引述香港觀察組織指新法實施短短48小時後，便看到馬俊文遭拒減刑，說明《國安條例》對香港人和平行使公民權利構成嚴重風險。