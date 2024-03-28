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港聞

港聞二

聯國報告員質疑國安條例控罪含糊 政府：立法原則保障人權尊重法治 已寫入條文

【明報專訊】繼聯合國人權事務高級專員譴責香港加速通過《基本法》23條立法後，由聯合國人權理事會委任的6名聯合國特別報告員聯署致函中方，質疑23條立法的《維護國家安全條例》控罪含糊，且不符合國際人權公約，當中延長羈押或構成任意剝奪人身自由，而危害國家安全的境外干預罪恐影響與聯合國合作，促請特區政府「徹底檢視及重新考慮」已生效的《國安條例》，並參考英國和澳洲設立獨立審查員定期檢視法例。

特區政府發言人回應稱，保障人權和尊重法治是《國安條例》立法原則，並寫入條文，條例第二條訂明按《公民權利和政治權利國際公約》及《經社文權利國際公約》依法保護言論、新聞、結社、遊行示威等多項權利自由。

國際律師協會質疑違國際公約

政府斥用心極其險惡

另外，國際律師協會轄下人權研究所質疑23條違國際公約、令律師抗拒接國安案件。政府批評該所企圖令國際社會誤以為《國安條例》有違國際法，「從而對條例產生負面觀感，其用心極其險惡」。政府說，條例只是暫緩被捕人諮詢法律代表權利，不影響依法諮詢權利，並尊重被捕人一切依法享有的權利，包括保持緘默的權利，相信整體不影響公平審訊權利。

由聯合國人權理事會委任的6名特別報告員分別專責言論自由、和平集會權、反恐下的人權問題等，他們上周致函中國常駐聯合國日內瓦辦事處，18頁的信件按機制昨日公開。

信中逐一質疑《國安條例》多項控罪定義含糊空泛、可有不同解讀，對言論、集會、免受任何拘留、公平審訊等權利均有顯著及不合理的限制。

當中，專家質疑境外干預罪定義似乎涵蓋聯合國，「雖然中國本身是聯合國的成員國及積極參與人權組織及機制」，但憂慮法律上的不確定性，影響外界與聯合國合作，有違中國的國際義務及慣例。他們又質疑，控罪設定門檻低，例如純粹影響（influence）政府當局是犯罪意圖之一，憂慮影響民主社會常見的倡議及游說活動，過分限制公民社會及言論自由。按《國安條例》，境外干預的控罪須達至「三連中」才入罪，包括配合境外勢力、意圖帶來干預效果及採取不當手段。

指境外干預罪門檻低

按條例入罪須「三連中」

專家又關注，《公民權利和政治權利國際公約》下規定被捕者須及時被知會控罪、及盡快落案控告，否則應獲釋放，質疑《國安條例》延長羈押安排不符合《公約》規定。他們又關注到限見某律師的做法「或違反相當多項國際人權常規及標準」，並造成寒蟬效應，影響律師承接國安案件。按條例，拒見個別律師安排由控方單方面向裁判官提出，律政司長林定國日前在電視節目指程序閉門進行，相信有一定保密性。

專家說，歡迎特區政府將尊重權利自由寫入條文，但說在香港制度下，似乎未將國際人權公約置於首位，參考《港區國安法》實施經驗，預期23條將凌駕國際人權公約。他們說考慮到立法對人權、警權、國家安全等，建議最好做法是參考英國和澳洲設立獨立審查員，定期檢討國安相關法例，確保法例仍有必要存在、合乎比例及符合國際法。

明報記者

相關字詞﹕聯合國特別報告員 23條立法

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