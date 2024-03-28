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港聞

港聞二

易服穿校裙闖中學 私醫認遊蕩2萬元保釋

【明報專訊】36歲私家醫生廖許延去年11月易服扮女學生潛入中學校園被捕，被控一項遊蕩罪。他昨在西九龍裁判法院認罪，案情顯示被告當日駕車前往長沙灣蘇屋邨的停車場，從私家車下來時身穿一套白衣連身校裙，戴上假髮及口罩。被告被女教師識破後，飛奔逃出學校。警方當晚拘捕他，在其私家車內搜出多4套校服。

被告廖許延（36歲，報稱醫生）現獲准以2萬元保釋候懲。裁判官將案件押後至4月24日判刑，為被告索取背景及社會服務令報告背景。

先索社服報告 4．24判刑

他承認案情指，2023年11月20日，佛教大雄中學一名女教師於午膳期間，發現一名女學生打扮的人打算走上2樓。由於該校規定學生於午膳時，除了到圖書館以外，不能到2樓或以上樓層，女教師問該人打算去哪裏，對方低聲回答要返回課室，當女教師追問是哪個課室時，對方突然逃跑衝出學校。

事後女教師憶起該人的聲線低沉及身形似是男人，於是將事件通報校長。校方思疑有人易服闖入校園，遂報警處理。警方接報後翻查附近閉路電視，發現該人在案發時駕車前往學校附近的停車場，下車時身穿校裙、戴假髮及口罩，跑往學校。及後他重返停車場，沒有換下裝扮便駕車離開。

其後警方鎖定被告廖許延為該名易服遊蕩者後，當晚於他的住宅停車場將他拘捕，在車內搜出涉案衣服及另外4套中學校服。被告在警誡下保持緘默。

【案件編號：WKCC 5001/23】

相關字詞﹕西九龍裁判法院 醫生 遊蕩罪 佛教大雄中學

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