私煙案年飈2.4倍 檢獲量跌11% 海關：因通關加稅增執法 私梟改「螞蟻搬家」

稱美斯缺陣接360舉報 倘投訴人配合會續查

球王美斯上月隨國際邁阿密來港比賽時缺陣，主辦方Tatler Asia安排退回門票一半款項，條款包括證明撤銷投訴或索賠程序。被問到會否影響海關調查工作，何珮珊（小圖）指截至前日共接獲360宗舉報，涉款約200萬元，約六成是本地消費者投訴。她表示主辦方已公布退款細節，建議消費者小心研究條款，再決定是否接受退款；海關則會與投訴人保持聯繫，視乎投訴人是否仍願意配合刑事調查，海關將會繼續調查。

去年1.9萬案 被捕人數增2.5倍

海關昨舉行2023年工作回顧，提到去年執法案件約1.9萬宗，按年增1.7倍；全年共逾1.5萬人被捕，按年增2.5倍。其中毒品案有1362宗，按年升46%。何表示，近年販毒團伙採取「雙軌道」形式，即聘請旅客「螞蟻搬家」式偷運，同時會大規模走私；海關已針對式部署，不少重大案件與內地及海外執法機關合作。

另外，海關去年接獲近1.9萬宗涉違《商品說明條例》的投訴，按年增2.1倍。何稱，去年接獲貨品舉報急升，主因一個網上尿片零售商不當地接受付款，引致逾1.1萬宗舉報。翻查資料，出售「尿片套票」網店Baby-clan負責人去年被捕，惟有投訴人今年初接獲海關通知，調查後未有足夠證據證明涉案人違商品說明條例，案件結束。

商品例投訴增兩倍 多涉尿片網店套票

《維護國家安全條例》上周六已刊憲生效，何表示會修訂現有的部門指引和規則，並加強對前線人員培訓，確保他們對維護國安職能有合適理解。她認為條例完善特區的維護國安法律框架，海關會繼續全力以赴維護國安。

招聘擴至大三 督察投考人數增74%

去年海關擴展督察招聘投考資格擴至大學3年級，通過考核申請人可選擇畢業後加入。何珮珊表示，去年接獲7500份督察申請，較前年增74%，其中470份來自大學生；關員則有8500份申請，較前年增21%，形容情况令人鼓舞。兩項職位空缺率分別是6%及9%，海關今年擬聘請90名督察和200名關員，並計劃下月與職訓局簽訂合作備忘錄，由職訓局提供商貿運作資訊培訓，海關則為有意投考的學員提供基本工作知識。

海關料今年上半年推出「粵港澳海關通關資訊平台」，讓旅客及運輸業獲取三地清關資訊；至於跨境快件清關便利安排，同樣料在今年上半年在內地經陸路口岸轉運到港的國際快遞試行，其後分階段擴展。海關又聯同內地海關打造「空陸鮮活產品專屬快線」，料在今年第二季推出。