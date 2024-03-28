明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

私煙案年飈2.4倍 檢獲量跌11% 海關：因通關加稅增執法 私梟改「螞蟻搬家」

【明報專訊】海關去年錄得逾1.1萬宗私煙案件，按年增2.4倍，佔整體執法案件逾六成；而檢獲香煙數量則有6.52億支，按年跌11%。關長何珮珊稱，去年初通關後，跨境人次及車次回升，加上本港上調煙草稅，故加強打擊旅客攜帶超額免稅煙及市內私煙買賣，令案件大幅增加。她指跨境運輸及物流供應復常後，私煙集團仍以海路走私為主，來源地主要是東南亞，但平均每次走私數量減少，改以「螞蟻搬家」形式分批偷運入境，減低被截獲所招致的損失，故去年檢獲私煙數量減少。

稱美斯缺陣接360舉報 倘投訴人配合會續查

球王美斯上月隨國際邁阿密來港比賽時缺陣，主辦方Tatler Asia安排退回門票一半款項，條款包括證明撤銷投訴或索賠程序。被問到會否影響海關調查工作，何珮珊（小圖）指截至前日共接獲360宗舉報，涉款約200萬元，約六成是本地消費者投訴。她表示主辦方已公布退款細節，建議消費者小心研究條款，再決定是否接受退款；海關則會與投訴人保持聯繫，視乎投訴人是否仍願意配合刑事調查，海關將會繼續調查。

去年1.9萬案 被捕人數增2.5倍

海關昨舉行2023年工作回顧，提到去年執法案件約1.9萬宗，按年增1.7倍；全年共逾1.5萬人被捕，按年增2.5倍。其中毒品案有1362宗，按年升46%。何表示，近年販毒團伙採取「雙軌道」形式，即聘請旅客「螞蟻搬家」式偷運，同時會大規模走私；海關已針對式部署，不少重大案件與內地及海外執法機關合作。

另外，海關去年接獲近1.9萬宗涉違《商品說明條例》的投訴，按年增2.1倍。何稱，去年接獲貨品舉報急升，主因一個網上尿片零售商不當地接受付款，引致逾1.1萬宗舉報。翻查資料，出售「尿片套票」網店Baby-clan負責人去年被捕，惟有投訴人今年初接獲海關通知，調查後未有足夠證據證明涉案人違商品說明條例，案件結束。

商品例投訴增兩倍 多涉尿片網店套票

《維護國家安全條例》上周六已刊憲生效，何表示會修訂現有的部門指引和規則，並加強對前線人員培訓，確保他們對維護國安職能有合適理解。她認為條例完善特區的維護國安法律框架，海關會繼續全力以赴維護國安。

招聘擴至大三 督察投考人數增74%

去年海關擴展督察招聘投考資格擴至大學3年級，通過考核申請人可選擇畢業後加入。何珮珊表示，去年接獲7500份督察申請，較前年增74%，其中470份來自大學生；關員則有8500份申請，較前年增21%，形容情况令人鼓舞。兩項職位空缺率分別是6%及9%，海關今年擬聘請90名督察和200名關員，並計劃下月與職訓局簽訂合作備忘錄，由職訓局提供商貿運作資訊培訓，海關則為有意投考的學員提供基本工作知識。

海關料今年上半年推出「粵港澳海關通關資訊平台」，讓旅客及運輸業獲取三地清關資訊；至於跨境快件清關便利安排，同樣料在今年上半年在內地經陸路口岸轉運到港的國際快遞試行，其後分階段擴展。海關又聯同內地海關打造「空陸鮮活產品專屬快線」，料在今年第二季推出。

相關字詞﹕私煙 維護國家安全條例 美斯缺陣 海關

上 / 下一篇新聞

最大型Art Central今開 策展人盼為港作品爭曝光
最大型Art Central今開 策展人盼為港作品爭曝光
打格維納斯亮相 「挑選看趣味」
打格維納斯亮相 「挑選看趣味」
裕澤香江宣布「iLink」計劃 為家族辦公室精選慈善項目
裕澤香江宣布「iLink」計劃 為家族辦公室精選慈善項目
ComplexCon人流3萬旅客逾半 多自內地美日星韓
ComplexCon人流3萬旅客逾半 多自內地美日星韓
【日月掠影】1971年5月20日：沙頭角越境 英兵曾遭扣留
【日月掠影】1971年5月20日：沙頭角越境 英兵曾遭扣留
3口岸採智能機械人 影車底查違禁品
3口岸採智能機械人 影車底查違禁品
易服穿校裙闖中學 私醫認遊蕩2萬元保釋
易服穿校裙闖中學 私醫認遊蕩2萬元保釋
冒曹永廉撤器官捐贈 港大生認刑毀囚8周
冒曹永廉撤器官捐贈 港大生認刑毀囚8周
報失再開電話卡收驗證碼 六旬漢盜信用卡買金勞
報失再開電話卡收驗證碼 六旬漢盜信用卡買金勞
小林紅麴保健品非註冊藥 港公司：在日購買可回收
小林紅麴保健品非註冊藥 港公司：在日購買可回收
訛稱「入多咗錢」雙重騙財 兩彈票黨21人被捕
訛稱「入多咗錢」雙重騙財 兩彈票黨21人被捕
元朗拆國旗區旗棄明渠 36歲男囚45日
元朗拆國旗區旗棄明渠 36歲男囚45日
長遠應對氣候變化 減社區損失 智庫獻策北都持續發展 「自然方案」保育2800公頃
長遠應對氣候變化 減社區損失 智庫獻策北都持續發展 「自然方案」保育2800公頃
簡化着令退休機制 向6公務員實施
簡化着令退休機制 向6公務員實施
公民黨完成清盤 公司冊除名
公民黨完成清盤 公司冊除名
聯國報告員質疑國安條例控罪含糊 政府：立法原則保障人權尊重法治 已寫入條文
聯國報告員質疑國安條例控罪含糊 政府：立法原則保障人權尊重法治 已寫入條文
鄧炳強致函《紐時》 譴責評論文章誤導
鄧炳強致函《紐時》 譴責評論文章誤導
李助IPAC整網頁 游說議員加入 曾言「港獨」外交上不實際 確認裴倫德與黎有聯絡
李助IPAC整網頁 游說議員加入 曾言「港獨」外交上不實際 確認裴倫德與黎有聯絡
國安法實施前後 偕陳梓華商赴美否
國安法實施前後 偕陳梓華商赴美否
修例引入非本地牙醫增實習期 料4‧10首讀
修例引入非本地牙醫增實習期 料4‧10首讀
指危駕遭開槍射背 司機索償警方 前年認5罪 稱傷患屬永久
指危駕遭開槍射背 司機索償警方 前年認5罪 稱傷患屬永久
涉三度非禮偷拍女同學 男生保釋禁返學校
涉三度非禮偷拍女同學 男生保釋禁返學校
活在灣區：北上留意購物搭車手機上網優惠
活在灣區：北上留意購物搭車手機上網優惠
【Emily】段崇智寬運法師論用鼠做實驗 段寄望科技減殺生 方丈：睇有無用得其所
【Emily】段崇智寬運法師論用鼠做實驗 段寄望科技減殺生 方丈：睇有無用得其所
【Emily】精英運動員基金 蝕23.5億
【Emily】精英運動員基金 蝕23.5億
【Emily】旺角開益書店4．8 last day 網店續營
【Emily】旺角開益書店4．8 last day 網店續營
【Emily】訪垃圾徵費試點 謝展寰：佢哋話準備就緒
【Emily】訪垃圾徵費試點 謝展寰：佢哋話準備就緒
【Emily】啟德睇郵輪 楊潤雄：3月有20艘訪港
【Emily】啟德睇郵輪 楊潤雄：3月有20艘訪港
【Emily】民建聯擬年內訪中東 盼助港拓經濟
【Emily】民建聯擬年內訪中東 盼助港拓經濟