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ComplexCon人流3萬旅客逾半 多自內地美日星韓

【明報專訊】首次在港舉行的國際潮流文化盛事ComplexCon主辦方昨日公布，3日活動共錄得逾3萬人進場，「大家對首屆亞洲版ComplexCon的反應非常熱烈」，多個參展商產品火速售罄。文化藝術盛事委員會主席鄭志剛認為活動體現文化盛事對經濟發展帶來的動力，提升香港「盛事之都」形象。

盛事委會：對經濟發展帶來動力

周日剛結束的「ComplexCon香港」是ComplexCon首次在美國以外及亞洲舉辦。主辦方稱，逾3萬名參與者中45%來自香港，55%為訪港旅客，主要來自內地、美國、日本、新加坡及韓國等。

主辦方稱活動刷新多項紀錄，多個參展商的限定產品火速售罄，當中由ComplexCon香港的藝術總監Verdy設計的官方周邊產品，輪候購買時間一度長達3小時；活動雲集逾百品牌、30個藝術家與演出單位及200名創作者的作品與演出，展現最新全球流行文化趨勢。

Complex中文行政總裁及ComplexCon香港創辦人胡陳德姿形容活動反應非常熱烈，足證青少年流行文化的強大號召力，能連繫人心並帶來啟發，同時推動經濟發展。鄭志剛說，今次活動是中外文化交流、新舊交融的盛會，吸引大批旅客訪港「朝聖」，參展品牌獲跨地域曝光宣傳機會，亦體現文化盛事對經濟發展帶來的動力。

相關字詞﹕盛事之都 鄭志剛

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