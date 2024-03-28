ComplexCon人流3萬旅客逾半 多自內地美日星韓

盛事委會：對經濟發展帶來動力

周日剛結束的「ComplexCon香港」是ComplexCon首次在美國以外及亞洲舉辦。主辦方稱，逾3萬名參與者中45%來自香港，55%為訪港旅客，主要來自內地、美國、日本、新加坡及韓國等。

主辦方稱活動刷新多項紀錄，多個參展商的限定產品火速售罄，當中由ComplexCon香港的藝術總監Verdy設計的官方周邊產品，輪候購買時間一度長達3小時；活動雲集逾百品牌、30個藝術家與演出單位及200名創作者的作品與演出，展現最新全球流行文化趨勢。

Complex中文行政總裁及ComplexCon香港創辦人胡陳德姿形容活動反應非常熱烈，足證青少年流行文化的強大號召力，能連繫人心並帶來啟發，同時推動經濟發展。鄭志剛說，今次活動是中外文化交流、新舊交融的盛會，吸引大批旅客訪港「朝聖」，參展品牌獲跨地域曝光宣傳機會，亦體現文化盛事對經濟發展帶來的動力。