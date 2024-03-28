裕澤香江宣布「iLink」計劃 為家族辦公室精選慈善項目

政府表示，有關項目需具備良好往績和在香港及對外拓展的潛力和影響力，計劃初期會重點關注全球醫療健康、早期生命科學研究、扶貧與發展、教育、青年發展，以及由人工智能、生物科技、大數據和綠色科技等前沿技術帶動、具韌性的社區建設。

政府預料iLink有助香港進一步發展成全球家族辦公室樞紐，成為財富擁有人配置慈善資本的基地，惠及香港、內地及海外社群。

財富傳承學院主席鄭志剛在論壇的「經典品牌與傳承」討論上表示，香港是國際家族辦公室的理想落戶之地，香港擁有跨3至4代家族企業財富管理經驗，是其他地方沒有的獨特之處；香港是進入大灣區龐大市場的橋樑，在香港建立家族辦公室，能面向整個中國財富管理的未來。

「裕澤香江」高峰論壇是金融盛事周旗艦活動，雲集逾400名來自全球家族辦公室具影響力的決策者及其專業團隊。另一方面，迪拜酋長侄子謝赫．阿里．阿勒馬克圖姆（Sheikh Ali Al Maktoum）在港開設的家族辦公室、管理達5億美元資金的「謝赫．阿里．拉希德．阿里．賽義德．阿勒馬克圖姆辦事處」原定今日開幕，但昨宣布開幕延期。消息稱迪拜的緊急事務需阿勒馬克圖姆關注，新的開幕日期將適時公布。