最大型Art Central今開 策展人盼為港作品爭曝光

主辦單位昨日舉行傳媒預展及優先入場，不少市民及外籍人士到場。鄭得恩接受本報訪問時稱，自己沒預計入場人數，但新冠疫情期間東南亞各地已舉行不同展覽，「好多已經睇晒全世界發生咩事」，相信觀眾會渴望香港有什麼可發掘；自己當初接下工作時表明希望增加香港的曝光，冀有更多空間讓本地藝術家展示作品。鄭直言，本地藝廊數量有限，加上香港有空間問題，「個位係得咁多，你唔知你可以做大嘢，直至有人畀機會你」，自言慶幸7年前獲他人給予機會。

今年展會強調香港元素，本地藝術家何倩彤獲委約創作大型裝置藝術《擊影》，理念源於她對武術的熱愛，以及藝術家為精通該運動所需的心理和身體上的自律與自覺。群展《勤奮的美學》則邀請6名本土藝術家創作一系列有關香港特色的作品，透過藝術家對人性勞動關懷，反映學校校工、上海理髮店老師傅、玉石工匠的尊嚴，以及香港謙卑且充滿活力的拼搏精神。

疊櫈作品向校工父母致敬

群展中，OrangeTerry作品將30張學校椅子疊起，源於其父母是校工，他周末會替父母「擔櫈」，30張椅子除了向校工致敬，亦是紀念藝術家年屆「三張」。本身有生物科學背景的詹昫嵐，其作品則放置一部機器，將電話等有鐵的物件分解，提取純銅再加工成可食用的能量棒，寓意展示港人活力。

今屆「異體雕塑與裝置藝術區」選出5件大型藝術品，包括韓國藝術家Sangsun Bae的繩綁和陶瓷結構裝置，引領探討人類關係。「表演藝術」則有3項藝術體驗活動，包括日本藝術家砂山典子名作《A Sultry World》，過去近30年已在世界各地上演，今次首度亮相香港舞台——表演者登上巨型猩紅色裙襬裝置，觀眾可進入裙下空間，寓意模糊公共與個人空間，探討人類慾望、倫理和社會規範。

本地藝廊：高興回歸中環

本地藝廊「Contemporary By Angela Li」設兩展位，經理麥珮琪稱非常高興可回歸中環舉行，認為氣氛較好。她說對自家的藝術家很有信心，加上多年營運經驗，沒擔心今屆銷情，強調本土藝術作品具獨特連貫性及有更深聯繫。26歲的陳景朗是該藝廊的藝術家，首次舉行個展展出8幅油畫；被問到公眾如何理解藝術價值，他指作為香港全職畫家需付出很多時間換取，「要犧牲好多嘢」，價值就是彰顯理念。

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