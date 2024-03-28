公民黨完成清盤 公司冊除名

法律風險會否減 梁家傑：難評估

公民黨因無人接任執委，去年5月召開特別會員大會，議決通過啟動清盤程序，昨日完成所有程序，正式從公司名冊除名。梁家傑表示，處理清盤程序的臨時執委會及清盤人在去年12月已完成工作，根據法例至昨日走完所有程序，正式解散並從公司名冊除名。他說，公民黨不再是法人團體，象徵該黨正式結束，心情仍然「也無風雨也無晴」，「世事是這樣，萬物都有期，現在是時候解散」。

去年公民黨決定解散後，保安局長鄧炳強曾點名批評梁家傑態度輕佻，在反修例事件期間曾鼓吹使用暴力解決問題。對於正式解散後所面對的法律風險會否較小，梁家傑稱未有任何基礎評估，重申該黨在「無人無錢」情况下所以解散。

2006年成立的公民黨前身為「基本法45條關注組」，高峰期有6名立法會議員，與民主黨並列立法會內民主派最大黨。2020年《港區國安法》實施後，時任該黨立法會議員楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒因赴海外游說，連同時任會計界議員梁繼昌被褫奪議員資格。該黨多名成員在民主派初選案被起訴，大批區議員其後退黨，黨內最終決定解散。