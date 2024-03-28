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港聞

港聞二

簡化着令退休機制 向6公務員實施

【明報專訊】政府去年9月簡化下令工作表現持續欠佳公務員退休的機制，公務員事務局昨表示，簡化機制實施至今，共向6人實施，當中各一人被發出「擬令退休通知書」及自行辭職。另外，公務員事務局表示由2020/21至2022/23年度之間，共有32名公務員因工作表現欠佳而不獲加薪。

一人發退休通知 另一辭職

根據《公務人員（管理）命令》，若輔導、培訓等行政措施對於表現持續欠佳的公務員成效不彰，將根據《命令》第12條展開行動（第12條行動），為公眾利益而着令人員退休。政府去年簡化相關機制，表現持續欠佳的公務員可申述機會減至兩次，在3個月觀察期內表現未改善會被發出「擬令退休通知書」，有關公務員有權在此階段提交申述書，供當局參考並作決定。

公務員事務局昨日回覆民建聯立法會議員陳恒鑌的書面質詢，表示簡化機制實施至今，共向6名公務員發出「第12條行動」通知書，其中一人因為觀察期內表現仍然欠佳，將被發出「擬令退休通知書」，另有一人已自行辭職。至於其餘4人，局方表示一人在觀察期內表現改善獲暫緩「第12條行動」，3人仍在觀察期內。

就簡化機制實施前的情况，公務員事務局表示自2020至2023年8月，共11名公務員因為表現持續欠佳，按照舊機制被發出「第12條行動」通知書。

另外根據局方數字，因工作表現欠佳而不獲增薪的公務員，由2020/21年度的14人減少至2022/23年度的8人。3個財政年度共32名人員因表現欠佳不獲加薪，不涉及首長級公務員，近九成、共28人為薪級表33點或以下的中低層人員。

相關字詞﹕陳恒鑌 擬令退休通知書 公務員

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