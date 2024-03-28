長遠應對氣候變化 減社區損失 智庫獻策北都持續發展 「自然方案」保育2800公頃

思匯研究所與大自然保護協會共同發表《釋放大自然於氣候行動中的潛能——香港基於自然的解決方案報告》，提出解決方案的概念，涵蓋保護、恢復和有效管理生態系統等行動。研究所項目主管譚芷菁表示，一般保育注重的是生態能否真正受保護；解決方案則注重如何利用生態系統解決社會問題，冀帶出保護生態的同時，亦有利解決社會遇到的挑戰。報告亦引述外國相關政策，倡議政府提高市民意識及提供更多資源等政策。

指發展項目處洪氾平原 天災風險大

報告提出4項有關北都的建議，包括在洪水橋、雞公嶺、華山及紅花嶺重新造林、保護及修復位於濕地公園擴展區和南生圍部分範圍的紅樹林，並修復位於下白泥到尖鼻嘴一帶的蠔礁和海草牀，合共佔地2788公頃，協會表示建議的範圍盡量不會與擬定發展有衝突。報告指修復紅樹林及蠔礁可在2050年前吸納北都區內約14%碳排放；重新造林則可為該區提供額外42萬噸水儲存量，令部分集水區黑雨時水浸風險減少20%。

思匯研究所及協會表示，北都大部分發展項目位於洪氾平原，特別易受氣候相關的風險影響，如沿岸社區經常因水浸和強颱風遭受嚴重損失。Marine Thomas形容，北都地區有極大的洪水氾濫風險（extremely prone to flood risk），舉例后海灣及鄰近尖鼻嘴的地區均有氾濫風險，若能修復附近生態，有助保護該處的社區。

被問到北都發展新田科技城計劃，部分「濕地保育區」及「濕地緩衝區」剔除作發展，Marine Thomas指當地生態會有損失，希望北都新規劃保護區可彌補損失的部分（outweigh the loss）；若可妥善管理受保護區域，或許可保留相應份量的生態價值，舉例下白泥及流浮山一帶的濕地不少被破壞，或可供修復；強調並非認為發展與保育對立，而是應利用大自然做到可持續發展。