明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

長遠應對氣候變化 減社區損失 智庫獻策北都持續發展 「自然方案」保育2800公頃

【明報專訊】思匯政策研究所聯同大自然保護協會今日發表報告，建議政府在北部都會區採用「基於自然的解決方案」（下稱解決方案），應對未來氣候變化風險，包括重新造林、修復紅樹林等，佔地近2800公頃，報告舉例其中重新造林可令部分集水區在黑雨時水浸風險減少20%。針對北都發展新田科技城，部分濕地保育區及緩衝區被剔除，協會高級保育項目主管Marine Thomas表示，盼政府採納建議，以及新規劃的保育區，可彌補損失的生態價值。

思匯研究所與大自然保護協會共同發表《釋放大自然於氣候行動中的潛能——香港基於自然的解決方案報告》，提出解決方案的概念，涵蓋保護、恢復和有效管理生態系統等行動。研究所項目主管譚芷菁表示，一般保育注重的是生態能否真正受保護；解決方案則注重如何利用生態系統解決社會問題，冀帶出保護生態的同時，亦有利解決社會遇到的挑戰。報告亦引述外國相關政策，倡議政府提高市民意識及提供更多資源等政策。

指發展項目處洪氾平原 天災風險大

報告提出4項有關北都的建議，包括在洪水橋、雞公嶺、華山及紅花嶺重新造林、保護及修復位於濕地公園擴展區和南生圍部分範圍的紅樹林，並修復位於下白泥到尖鼻嘴一帶的蠔礁和海草牀，合共佔地2788公頃，協會表示建議的範圍盡量不會與擬定發展有衝突。報告指修復紅樹林及蠔礁可在2050年前吸納北都區內約14%碳排放；重新造林則可為該區提供額外42萬噸水儲存量，令部分集水區黑雨時水浸風險減少20%。

思匯研究所及協會表示，北都大部分發展項目位於洪氾平原，特別易受氣候相關的風險影響，如沿岸社區經常因水浸和強颱風遭受嚴重損失。Marine Thomas形容，北都地區有極大的洪水氾濫風險（extremely prone to flood risk），舉例后海灣及鄰近尖鼻嘴的地區均有氾濫風險，若能修復附近生態，有助保護該處的社區。

被問到北都發展新田科技城計劃，部分「濕地保育區」及「濕地緩衝區」剔除作發展，Marine Thomas指當地生態會有損失，希望北都新規劃保護區可彌補損失的部分（outweigh the loss）；若可妥善管理受保護區域，或許可保留相應份量的生態價值，舉例下白泥及流浮山一帶的濕地不少被破壞，或可供修復；強調並非認為發展與保育對立，而是應利用大自然做到可持續發展。

上 / 下一篇新聞

最大型Art Central今開 策展人盼為港作品爭曝光
最大型Art Central今開 策展人盼為港作品爭曝光
打格維納斯亮相 「挑選看趣味」
打格維納斯亮相 「挑選看趣味」
裕澤香江宣布「iLink」計劃 為家族辦公室精選慈善項目
裕澤香江宣布「iLink」計劃 為家族辦公室精選慈善項目
ComplexCon人流3萬旅客逾半 多自內地美日星韓
ComplexCon人流3萬旅客逾半 多自內地美日星韓
【日月掠影】1971年5月20日：沙頭角越境 英兵曾遭扣留
【日月掠影】1971年5月20日：沙頭角越境 英兵曾遭扣留
私煙案年飈2.4倍 檢獲量跌11% 海關：因通關加稅增執法 私梟改「螞蟻搬家」
私煙案年飈2.4倍 檢獲量跌11% 海關：因通關加稅增執法 私梟改「螞蟻搬家」
3口岸採智能機械人 影車底查違禁品
3口岸採智能機械人 影車底查違禁品
易服穿校裙闖中學 私醫認遊蕩2萬元保釋
易服穿校裙闖中學 私醫認遊蕩2萬元保釋
冒曹永廉撤器官捐贈 港大生認刑毀囚8周
冒曹永廉撤器官捐贈 港大生認刑毀囚8周
報失再開電話卡收驗證碼 六旬漢盜信用卡買金勞
報失再開電話卡收驗證碼 六旬漢盜信用卡買金勞
小林紅麴保健品非註冊藥 港公司：在日購買可回收
小林紅麴保健品非註冊藥 港公司：在日購買可回收
訛稱「入多咗錢」雙重騙財 兩彈票黨21人被捕
訛稱「入多咗錢」雙重騙財 兩彈票黨21人被捕
元朗拆國旗區旗棄明渠 36歲男囚45日
元朗拆國旗區旗棄明渠 36歲男囚45日
簡化着令退休機制 向6公務員實施
簡化着令退休機制 向6公務員實施
公民黨完成清盤 公司冊除名
公民黨完成清盤 公司冊除名
聯國報告員質疑國安條例控罪含糊 政府：立法原則保障人權尊重法治 已寫入條文
聯國報告員質疑國安條例控罪含糊 政府：立法原則保障人權尊重法治 已寫入條文
鄧炳強致函《紐時》 譴責評論文章誤導
鄧炳強致函《紐時》 譴責評論文章誤導
李助IPAC整網頁 游說議員加入 曾言「港獨」外交上不實際 確認裴倫德與黎有聯絡
李助IPAC整網頁 游說議員加入 曾言「港獨」外交上不實際 確認裴倫德與黎有聯絡
國安法實施前後 偕陳梓華商赴美否
國安法實施前後 偕陳梓華商赴美否
修例引入非本地牙醫增實習期 料4‧10首讀
修例引入非本地牙醫增實習期 料4‧10首讀
指危駕遭開槍射背 司機索償警方 前年認5罪 稱傷患屬永久
指危駕遭開槍射背 司機索償警方 前年認5罪 稱傷患屬永久
涉三度非禮偷拍女同學 男生保釋禁返學校
涉三度非禮偷拍女同學 男生保釋禁返學校
活在灣區：北上留意購物搭車手機上網優惠
活在灣區：北上留意購物搭車手機上網優惠
【Emily】段崇智寬運法師論用鼠做實驗 段寄望科技減殺生 方丈：睇有無用得其所
【Emily】段崇智寬運法師論用鼠做實驗 段寄望科技減殺生 方丈：睇有無用得其所
【Emily】精英運動員基金 蝕23.5億
【Emily】精英運動員基金 蝕23.5億
【Emily】旺角開益書店4．8 last day 網店續營
【Emily】旺角開益書店4．8 last day 網店續營
【Emily】訪垃圾徵費試點 謝展寰：佢哋話準備就緒
【Emily】訪垃圾徵費試點 謝展寰：佢哋話準備就緒
【Emily】啟德睇郵輪 楊潤雄：3月有20艘訪港
【Emily】啟德睇郵輪 楊潤雄：3月有20艘訪港
【Emily】民建聯擬年內訪中東 盼助港拓經濟
【Emily】民建聯擬年內訪中東 盼助港拓經濟