訛稱「入多咗錢」雙重騙財 兩彈票黨21人被捕

涉51案 騙款過百萬

被捕人包括一名17歲男學生，同時涉兩案被捕，另一被捕人為精神上無行為能力者，涉出售戶口供犯案。被捕人分別涉嫌以欺騙手段取得財產、處理贓物、洗黑錢及藏有他人身分證，當中4人已經被暫控一項串謀詐騙罪，並於九龍城法院提堂，其餘已獲保釋候查。

西九龍總區重案組發現一個由三合會操縱的「彈票黨」集團，除騙取事主財物外，交易後訛稱「入多咗」款項，要求現金退款，令事主雙重損失。警方經深入調查後，周一起一連兩日拘捕13男1女，包括35歲姓鄭男子，為集團主腦，以及4名操控傀儡戶口和交收的骨幹成員，亦有傀儡戶口、電話登記及支票戶口持有人，涉及約40宗騙案，被騙財物約值89萬元，包括現金、電話、電腦、名牌手袋及首飾。另搜查旺角兩間二手電話及電腦店舖，檢獲懷疑失物的手提電話，拘捕一名店員。

另外，東九龍總區情報組聯同科技及財富罪案組周一拘捕一名報稱地盤工人的39歲男子，起回一部價值8500元的涉案手提電話，再拘捕另外8男1女集團成員，包括骨幹成員、負責交收、入票、提供戶口等，涉與去年12月至今年3月10宗網購騙案有關，損失財物約19萬元。警方於兩個行動中，共檢獲29部手提電話、16張無效支票、13張銀行禮券、一部手提電腦及一張屬於他人的身分證。