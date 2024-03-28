小林紅麴保健品非註冊藥 港公司：在日購買可回收

港3中成藥含紅麴

衛署：未有不良反應報告

衛生署回覆稱有關產品非本港註冊藥劑製品或註冊中成藥，本港無含有紅麴或紅麴米作為有效成分的註冊藥劑製品；本港有3款紅麴作為有效成分的註冊中成藥，但非小林製藥製造的紅麴原料，未收到不良反應報告。

日本厚勞省稱暫未有第二宗死亡具體資訊，但醫生透露死者腎臟受損，情况與首宗死亡一樣，同為腎病。日本內閣官房長官林芳正表示，事件引發對功能性標識食品（保健品）安全的憂慮。厚勞省、農林水產省與消費者廳周三開會商討應對策略。

有問題的紅麴在小林製藥大阪工廠生產。厚勞省已向大阪市下達通知，稱小林製藥內含紅麴成分的保健食品屬食品衛生法第6條規定的禁售有危害健康之虞的食品，要求依據《食品衛生法》採取跟進措施，包括3種「紅麴膽固醇顆粒」和減脂、納豆激酶產品。

藥劑師料生產期間受污染

記者昨在本港至少一個網購平台發現可訂購其中一款受影響產品。小林製藥（香港）曾警告本港市面或有「水貨」，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明呼籲市民勿買水貨，不僅有假貨風險，亦無法確保運輸過程是否符合標準。

至於今次事件原因，崔俊明估計或與生產過程受污染有關，紅麴可能在發酵過程因未控制好溫度或濕度，被其他菌類污染，從而產生毒素。他說紅麴發酵後產生的紅麴素與一種降膽固醇藥物結構相似，受影響者可能本身服用「他汀類」降膽固醇藥，服用紅麴保健品後藥效增加，副作用加強，患橫紋肌溶解症風險提高，進一步引致腎衰竭，提醒服用他汀類的人勿同時服紅麴保健品。本港無保健品註冊制度，崔稱全球大部分地區也沒有，建議港府定期抽查。