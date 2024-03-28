報失再開電話卡收驗證碼 六旬漢盜信用卡買金勞

買4勞力士值65萬 收2萬報酬犯案

警方油尖警區刑事調查隊高級督察關智聰表示，案中事主電話在3月18日失去信號，事主向電訊公司查詢後，得知有人報失其電話卡，其間信用卡在一小時內被盜用逾64萬元，他亦發現信用卡不翼而飛，於是報案。據了解，事主主要用該信用卡享用機場貴賓室服務，已數月沒使用該信用卡消費，最初並不察覺信用卡被盜。

警方經調查後，相信有犯罪集團先在本地偷取事主信用卡及身分證，再在內地用事主資料及跑腿相片偽造假身分證，跑腿遂持假身分證向電訊公司報失電話卡，並申請新電話卡，以在盜用信用卡後收取驗證碼。

犯罪集團最初會在便利店及咖啡店作小額交易，確保信用卡運作正常，最終在珠寶店作巨額消費，購入4隻勞力士手表，市值64.7萬元。疑犯及後會將電話、電話卡、假身分證及贓物交予內地犯罪集團，以獲得2萬元報酬。

用卡主資料偽造身分證

關智聰表示，警方前日在九龍城拘捕一名66歲男的士司機，涉嫌「盜竊」、「以欺騙手段取得財產」及「行使偽造文件」，起出他犯案時身穿的衣物、電話及現金。男子正被扣查，今日在九龍城裁判法院提堂。

警方提醒，市民、商戶及發卡機構都要做好防騙工作，如商戶發現有人多次使用不同信用卡，應立即報案及終止交易。