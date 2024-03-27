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【Emily】3大狀「升仙」 前財庫局長個女有份 一屬七警案辯方 一曾代表陳振聰

【明報專訊】一年一度嘅資深大律師委任係法律界盛事，噚日終審法院首席法官張舉能宣布3名大狀「升仙」（即係升做Senior Counsel），其中包括財經事務及庫務局前局長劉怡翔個女、來自Temple Chambers嘅劉恩沛。劉氏一家都唔嘢小，佢媽媽係拔萃女書院校長劉靳麗娟。3名準資深大律師喺5月11日會正式獲得頭銜，同日會有委任儀式。

5．11正式委任

現年41歲嘅劉恩沛喺英國劍橋大學取得法學士學位，2008年喺香港取得大律師資格，主要執業範圍係一般民事法及商業法，包括審計與專業疏忽、誹謗、僱傭等。

另外兩位「升仙」嘅包括來自Parkside Chambers嘅蔡一鳴（41歲）同Des Voeux Chambers嘅駱敏賢（43歲），同樣於2007年喺香港取得大律師資格。蔡一鳴喺英國萊斯特大學取得法學士學位，專長刑事法，特別係有組織及白領罪行，曾經喺沙中線獨立調查委員會聆訊中代表分判商永光鋼鐵工程有限公司，亦喺七警案代表其中一個被告。

至於唯一喺本地讀大學本科嘅駱敏賢，第一個學位係修讀中文，獲中大文學士學位，之後再喺牛津大學同哈佛大學取得文學碩士（法理學）同法學碩士學位，主要處理公司法、建築與仲裁、遺囑認證同信託嘅案件。佢曾喺已故華懋集團主席龔如心遺產案中代表陳振聰。

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