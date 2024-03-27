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港聞

港聞二

麻疹孖女變陰性 染病港鐵員工曾赴公司晚宴

【明報專訊】本港上周錄得一對14個月大孖女確診麻疹，衛生防護中心昨表示，最新證實其中一名女嬰麻疹病毒核酸檢測呈陰性，與她早前在荃灣港安醫院化驗結果不一致，懷疑因她早前接種麻疹疫苗所致。防護中心已將孖女從感染個案中剔除，並已要求荃灣港安提供資料，了解化驗過程和檢測陽性原因。本報正向該院查詢。

首測陽性 或因早前打麻疹針

該對孖女中的妹妹本月13日因出疹等到荃灣港安急症門診中心求醫並入院，血液樣本核酸檢測及抗體呈陽性。其孿生姊本月初出現相關病徵，本月3至5日入住明愛醫院。

衛生防護中心昨表示，妹妹樣本分析基因序列型，發現其免疫球蛋白M測試呈陽性，核酸檢測則呈陰性，故重新評估個案，經諮詢專家後確認她無受感染。衛生防護中心稱已通知女童家人，並解除接觸者的醫學監察。

另外，港鐵西營盤站一名57歲兼職女員工昨確診麻疹，本月16日起出現肌肉痛等病徵，上周二（19日）晚7至10時曾於紅磡海逸酒店景逸軒參加港鐵員工周年晚宴，翌日早上出疹，下午到東區醫院急症室求診並入院，其間於下午2至3時在該急症室候診大堂逗留。防護中心呼籲曾於上述時間地點出現的市民致電查詢熱線2125 2371。港鐵回覆稱，該員工最後上班日期為本月17日，昨接獲報告後已採取預防措施，惟未回應晚宴出席人數。

港鐵未回應派對出席人數

衛生防護中心表示，該患者本月3至15日潛伏期內曾訪馬來西亞，在港無接觸感染者，呼吸道及血液樣本的核酸檢測及免疫球蛋白M抗體呈陽性，列外地輸入個案。連同此個案，本港今年以來錄得6宗麻疹，包括4宗輸入個案。

相關字詞﹕荃灣港安醫院 港鐵 衛生防護中心 麻疹

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