預設指示研准中醫見證 中醫醫院試行 將為解說職責定指引

摸索模式 伙西醫提供醫療指示資訊

李力綱於會上提及，見證人有責任向病人解說擬簽的AMD性質及影響，政府經考慮後決定以中醫醫院作為試點，探索合適模式讓中西醫一同為病人提供全面AMD資訊，並檢視病人對中醫執行AMD等的需求、應用和操作流程作為基礎。

本身是香港註冊中醫學會會長的議員陳永光稱，AMD主要於醫院場景執行，贊成局方提議，但關注如何確保見證人能清晰向病人解說AMD。醫管局臨牀倫理委員會主席謝文華回應，將制定醫生專業指引，詳細列明不同病例的治療選項、其效力和副作用等。

不作心肺復蘇命令 非按預設指示趨升

目前成年病人可透過AMD訂立「不作心肺復蘇術命令（DNACPR）」，未成年病人及無精神能力訂立AMD的則可由醫生簽發DNACPR，條例草案擬就此提供法律框架，並改用政府統一表格簽發。政府提供資料顯示，醫管局過去6年按AMD訂立的DNACPR每年介乎1455至1742張，非按AMD訂立的DNACPR則呈上升趨勢，同期由1393張倍增至2787張（見圖）。

醫管局預設醫療指示立法建議委員會名譽顧問謝俊仁稱，DNACPR須每年重新簽署續期，而條例將於通過一年半後生效，屆時現有DNACPR將已全數改用新表格簽發。