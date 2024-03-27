明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

預設指示研准中醫見證 中醫醫院試行 將為解說職責定指引

【明報專訊】政府擬就「預設醫療指示（AMD）」立法，條例草案提出病人訂立AMD須由至少一名註冊醫生作為見證人，早前有立法會議員期望註冊中醫亦可擔任見證人。立法會相關法案委員會昨舉行第三次會議，醫衛局副秘書長李力綱稱，經考慮後決定以明年底分階段落成的中醫醫院作試點，日後考慮註冊中醫作為見證人的角色。

摸索模式 伙西醫提供醫療指示資訊

李力綱於會上提及，見證人有責任向病人解說擬簽的AMD性質及影響，政府經考慮後決定以中醫醫院作為試點，探索合適模式讓中西醫一同為病人提供全面AMD資訊，並檢視病人對中醫執行AMD等的需求、應用和操作流程作為基礎。

本身是香港註冊中醫學會會長的議員陳永光稱，AMD主要於醫院場景執行，贊成局方提議，但關注如何確保見證人能清晰向病人解說AMD。醫管局臨牀倫理委員會主席謝文華回應，將制定醫生專業指引，詳細列明不同病例的治療選項、其效力和副作用等。

不作心肺復蘇命令 非按預設指示趨升

目前成年病人可透過AMD訂立「不作心肺復蘇術命令（DNACPR）」，未成年病人及無精神能力訂立AMD的則可由醫生簽發DNACPR，條例草案擬就此提供法律框架，並改用政府統一表格簽發。政府提供資料顯示，醫管局過去6年按AMD訂立的DNACPR每年介乎1455至1742張，非按AMD訂立的DNACPR則呈上升趨勢，同期由1393張倍增至2787張（見圖）。

醫管局預設醫療指示立法建議委員會名譽顧問謝俊仁稱，DNACPR須每年重新簽署續期，而條例將於通過一年半後生效，屆時現有DNACPR將已全數改用新表格簽發。

相關字詞﹕不作心肺復蘇術 不作心肺復蘇術命令 中醫 醫務衛生局 預設醫療指示

上 / 下一篇新聞

于品海被頒令破產 01：運作如常 涉欠4.7億 申加證據押後案件被拒
于品海被頒令破產 01：運作如常 涉欠4.7億 申加證據押後案件被拒
南海控股去年除牌 于大半股權已被接管
南海控股去年除牌 于大半股權已被接管
話你知：破產令可上訴 離港須通知
話你知：破產令可上訴 離港須通知
輪椅者遇阻 光蛋展研設特別通道
輪椅者遇阻 光蛋展研設特別通道
吊臂車輾碼頭女工腳 司機被捕
吊臂車輾碼頭女工腳 司機被捕
【日月掠影】1970年5月20日：龍虎山情侶雙屍案轟動
【日月掠影】1970年5月20日：龍虎山情侶雙屍案轟動
巴塞爾預展開鑼 「藝術大門已開」 規模復疫前 總監：港年輕一代發揮空間更大
巴塞爾預展開鑼 「藝術大門已開」 規模復疫前 總監：港年輕一代發揮空間更大
馮程：財困也不停與外地洽合作
馮程：財困也不停與外地洽合作
李：國安囚犯不減刑屬一般做法 立法後聚焦經濟 推進「八大中心」
李：國安囚犯不減刑屬一般做法 立法後聚焦經濟 推進「八大中心」
陳弘毅：國安條例範圍廣力度嚴 標準清晰
陳弘毅：國安條例範圍廣力度嚴 標準清晰
廠商會前會長 李秀恒逝世
廠商會前會長 李秀恒逝世
輔導功課狎男童 社協男義工罪成
輔導功課狎男童 社協男義工罪成
財仔董事涉賄破產警買情報 辯稱屬借錢 出於關懷慷慨
財仔董事涉賄破產警買情報 辯稱屬借錢 出於關懷慷慨
特區首任新聞處長陳鎮源病逝
特區首任新聞處長陳鎮源病逝
垃圾徵費試行 李家超：願聽意見 指屬「已生效法例」 延擱與否暫太早定論
垃圾徵費試行 李家超：願聽意見 指屬「已生效法例」 延擱與否暫太早定論
13人涉收債案被捕 部分賣電話號碼供恐嚇
13人涉收債案被捕 部分賣電話號碼供恐嚇
賣户男「幻想當差」 涉家藏仿製槍被捕
賣户男「幻想當差」 涉家藏仿製槍被捕
涉賄死者教友攬生意 殯儀經紀被起訴
涉賄死者教友攬生意 殯儀經紀被起訴
麻疹孖女變陰性 染病港鐵員工曾赴公司晚宴
麻疹孖女變陰性 染病港鐵員工曾赴公司晚宴
私家車失控翻側 司機自行爬出
私家車失控翻側 司機自行爬出
石硤尾地盤工墮斃疑輕生
石硤尾地盤工墮斃疑輕生
7．21認向閘外噴水 被告：盼分隔白衣人
7．21認向閘外噴水 被告：盼分隔白衣人
西灣河中槍案 周柏均棄上訴
西灣河中槍案 周柏均棄上訴
衝立會案 孫曉嵐畢慧芬上訴刑期
衝立會案 孫曉嵐畢慧芬上訴刑期
亡母設靈 還押胡志偉准奔喪
亡母設靈 還押胡志偉准奔喪
為電騙黨收款 15歲少女被捕
為電騙黨收款 15歲少女被捕
灣區熱搜：網約車司機外判訂單強制拼車 江門開平南站外攬客 律師籲錄影留證拒上車
灣區熱搜：網約車司機外判訂單強制拼車 江門開平南站外攬客 律師籲錄影留證拒上車
灣區熱搜：平台抽佣司機利薄 網約車違規投訴頻現
灣區熱搜：平台抽佣司機利薄 網約車違規投訴頻現
【Emily】3大狀「升仙」 前財庫局長個女有份 一屬七警案辯方 一曾代表陳振聰
【Emily】3大狀「升仙」 前財庫局長個女有份 一屬七警案辯方 一曾代表陳振聰
【Emily】沙律「加餸」飛蛾 國泰致歉調查
【Emily】沙律「加餸」飛蛾 國泰致歉調查
【Emily】藍 ╳ 橙 ╳ 粉紅 東九「花海」亮燈
【Emily】藍 ╳ 橙 ╳ 粉紅 東九「花海」亮燈
【Emily】彩虹生活館開幕 何永賢請街坊食撻
【Emily】彩虹生活館開幕 何永賢請街坊食撻
【Emily】博洛尼亞童書展 港設館sell本地文化
【Emily】博洛尼亞童書展 港設館sell本地文化
【Emily】恒大阿聯酋王子合作 促進可持續發展
【Emily】恒大阿聯酋王子合作 促進可持續發展