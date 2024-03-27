13人涉收債案被捕 部分賣電話號碼供恐嚇

涉19刑毁刑恐案 無黑幫背景

黃大仙警區刑事部署理總督察吳秉琛指出，被捕12男1女介乎19至61歲，均持香港身分證，無黑社會背景，當中10人是電話號碼登記人，其餘3人是派發收數字條，分別報稱無業、運輸工及侍應等。調查顯示，被捕人涉及15宗刑事毁壞及4宗刑事恐嚇案件，涉及借貸款項約370萬元。警方稱，仍在調查案件背後操縱的高利貸集團及其放債年利率。

部分被盜資料登記電話

警方表示，有事主因「等錢用」，急向二三線且非正規的財務公司借貸。倘事主遲還款，公司會派出「行動組」到其住所、公司收數，包括淋紅油、毁壞門鎖及貼有事主名字的收數字條，甚至透過電話及社交媒體騷擾或恐嚇，逼使還清貸務。據悉，部分人被捕時並不知個人資料遭盜用並登記電話卡，案中最大單宗借貸為100萬元。

警方指有不法分子盜用事主個人資料登記電話號碼，從而向其他欠債人恐嚇，甚至開設虛擬銀行戶口作傀儡戶口以清洗犯罪得益，提醒市民小心保管個人資料，審慎選擇財務公司。