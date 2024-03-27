垃圾徵費試行 李家超：願聽意見 指屬「已生效法例」 延擱與否暫太早定論

李家超昨早出席行會前被問到，若當局評估計劃無法推展，會否延期或無限期擱置垃圾徵費計劃。他稱已要求卓永興主持跨部門監察審視小組，冀當局於5至6月向立法會匯報，現時不宜太早下定論。

李又說，垃圾徵費是已生效的法例，政府必須認真思考下一步的路向，但政府願聽意​​見，務實地決定下一步的路向；跨部門小組經歷這次試驗計劃並吸收經驗、用家意見後，會以積極態度面對，確保整體計劃順暢。

林正財：政策不能翻來覆去

另外，行政會議成員、碳中和及可持續發展委員會主席林正財昨日出席「賽馬會節能減電計劃」啟動禮致辭時表示，政府推行垃圾徵費政策不是為了賺錢，亦非為做而做，核心目的是達到減廢效果，長遠減少碳排放，明白要改變700萬市民的行為是個浩大工程，但政府都希望做，亦有信心做到。林稱，政府已訂下目標於2050年前實現碳中和，認為政策不能翻來覆去，亦不能只視碳中和為政治口號，要務實執行。

立法會環境事務委員會主席劉國勳昨在港台《千禧年代》表示，先行先試計劃試點太少，建議增加政府及學校等處所，蒐集更多不同數據，他對8月1日全面推行有保留，認為政策原意是好，但複雜的政策應分階段推行。

（垃圾徵費）

明報記者