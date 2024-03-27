財仔董事涉賄破產警買情報 辯稱屬借錢 出於關懷慷慨

被告曾拒付部分報酬

被告彭閏謙（38歲）為鷹富資本有限公司董事兼股東。據控方開案陳辭，蘇2021年6月至10月向被告借款1.28萬元。控方以兩次事件為例，其中一次被告友人在的士遺留財物，信用卡被盜用，個案由旺角警區處理，被告要求蘇「幫我睇個case點呀」；另一次被告問蘇，警方是否會突擊檢查派對房間。蘇分別要求被告支付3700元，被告曾拒絕支付部分款項。

蘇靖峰案發時為警員，駐守沙田警區田心分區，早前已承認公職人員收受利益及訂明人員索取利益兩罪，並已離開警隊並還押。蘇昨以控方證人身分作供稱，於2019年因賭錢和信用卡透支欠債50萬至60萬元，同年他透過推銷電話認識被告，相信對方推銷他時知道其職業和財政；蘇並確認他在2021年6月宣布破產。

控方讀出二人通訊紀錄，就偷竊個案，蘇曾表示有與旺角刑事調查隊聯絡，但有「黃店」不合作，未能取得閉路電視片段；就警方巡查派對房間，被告稱「冚過就好×少再冚嘅」。他承認說話全是他杜撰出來，根本無替被告查詢，目的是使被告借錢給他。

前男警指被告「稱得上是朋友」

辯方盤問下，蘇同意被告稱得上是他朋友，被告得知其妻快分娩，一度稱不用還款，當作嬰兒「利是錢」。辯方亦指，即使他該段時間曾解答被告警方執法或調查的問題，被告仍拒絕或拖延其借錢要求，但當蘇打「慘情牌」提及妻兒無錢吃飯和覆診等話題時被告較容易幫他；蘇同意。裁判官裁定案件表證成立，被告不作供和不傳召證人。案件押後4月23日裁決。

【案件編號：STCC 1461/23】