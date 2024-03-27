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港聞

港聞二

輔導功課狎男童 社協男義工罪成

【明報專訊】案發時44歲男義工在社區組織協會輔導學生功課，其間涉嫌屢次非禮約11歲男童，男義工否認3項非禮罪受審，昨在區院裁決。暫委法官鄭明斌指，被告獲稱讚對協會貢獻良多，與男童關係良好，然而他的證供有悖常理、極其怪異，稱不知何故手部凌空處於男童大腿上方，拒絕接納其供辭。法官裁定被告其中一罪成立，押後至4月5日判刑，還押候判。

社協回覆查詢表示尊重法庭裁決，並會按法例要求，採取適當措施。社協指出，功課輔導服務一般不超過一個半小時，同時會安排人員在場觀察，服務中心亦有家長、義工及職員，中心設置24小時閉路電視監察。社協重申一如既往竭力維護兒童福祉。

被告何永恒（現年45歲）為中大商學院行政主任。被告原本被控5項非禮罪，惟受害男童未能出庭作供，控方將其中兩罪存檔。被告被指於2022年8月13日、20日及27日，在深水埗桂林街117號一樓香港社區組織協會多用途活動室非禮男童X。

控方早前傳召X的母親作供，她指內地來港的X自2018年在協會上課，她形容被告平易近人、願意幫助學生；被告抱過X和搭X的膊頭，X會用通訊程式WhatsApp向被告問功課。社協職員透露，X的父親去世，X由母親獨力撫養並缺乏父愛，X母曾表達擔憂，X需要多加照顧。

稱逾百學生有讚無彈 視X為子

被告自辯稱，他在中大完成碩士和工作，由2011年起在社協擔任義工，成為功輔班的導師，曾教導超過100名學生，每月向組織捐款500元。被告表示從未收到投訴，反而獲學生和家長稱讚。他自言與X關係要好，X曾坐在被告的大腿聽他說故事，X「黐」他並當他為父親，被告視X為兒子。

「手部凌空出現X大腿上」

對於涉案閉路電視片段，被告否認非禮X的陰莖，他解釋手部可能凌空出現在X的大腿上，並無確實接觸X的身體。法官認為，被告作供態度迴避，上述辯解有違常理，是為開脫罪責編造說法；綜觀13段片段，被告主動蓄意侵犯X，而非一般表現親暱的舉動。至於另兩罪，法官認為，基於閉路電視拍攝角度未能肯定侵犯行為，遂裁定兩罪均不成立。

【案件編號：DCCC 106/23】

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