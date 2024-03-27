廠商會前會長 李秀恒逝世

3周前中風入院 特首官員致哀

終年69歲的李秀恒生前從事鐘表業，曾任廠商會會長，其後出任廠商會永遠榮譽會長及香港經貿商會會長，過去亦曾為4屆全國政協委員，2017年獲頒授金紫荊星章。至於殯葬事宜，金寶集團在聲明提到將稍後公布。

李家超表示與李秀恒相識多年，形容對方是一個成功的商界領袖和傑出工業家，致力推動香港工商界發展，又稱他積極參與多個政府諮詢及法定組織，為國家和特區發展建言獻策。陳茂波則說，李秀恒多年來致力推動本港工商業界發展，貢獻良多，並積極建言獻策。

李秀恒生前曾兼任中國文學藝術界聯合會香港會員總會執行會長。文化體育及旅遊局長楊潤雄對其離世表示惋惜和深感難過，稱李是熱愛中華文化的文物收藏家，喜愛攝影，多年致力推動藝術發展，於文化委員會提出不少寶貴意見。發展局長甯漢豪亦稱李一直關心香港事務，在推動活化老舊工廈及發展領域創新方面貢獻良多。

廠商會亦發聲明對李秀恒的離世深表哀痛惋惜，向其家人致以深切慰問，形容李為商界翹楚和慈善家，一生熱心參與公益及社會服務、積極建言獻策，對促進工商業、青年教育發展及社會和諧貢獻良多，其離世對商界和社會是一大損失。