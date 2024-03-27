陳弘毅：國安條例範圍廣力度嚴 標準清晰

稱煽動意圖罪市民最需留意

陳弘毅在文中說，一國兩制須兼顧一國與兩制，23條是一國原則重要體現，《國安條例》則標誌一國兩制的法律秩序在港完成建構。他形容市民毋須擔心多條控罪，舉例指在和平時期叛國罪檢控極少；一般人不向官員刺探或收買「國家秘密」，就不會觸犯刑法，披露國家秘密亦設公眾利益作辯護理由；而組織遭禁制下，只要市民之後不與其交往便不會犯法。

陳弘毅認為，市民最需要留意是煽動意圖罪，本港法庭2020年起審理30多宗煽動罪案件，他認為市民發表言論時要留意相關法律標準，以免誤墮法網。23條立法後，煽動罪最高刑期由兩年增至7年，陳稱基本上對政府體制或政策的建設性批評或改良建議，不會構成煽動罪，「煽動罪主要是指煽動對於國家、政府、立法機關或法院的憎恨或藐視，或煽動不同社群之間的憎恨或敵意」。

至於較受關注的境外干預罪，陳指控罪關鍵在「配合境外勢力」及「不當手段」的定義，「不當手段」涉及刑事罪、損害他人或關鍵失實陳述等因素。他說，即使與境外勢力有交往，只要小心避免可能有「干預效果」並涉及不當手段的行為，便不會犯法。他估計實踐中「境外干預罪主要是針對外國勢力通過本地人士介入香港政治的情况，一般市民應毋須擔心觸犯此法」。

（23條立法）