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港聞二

李：國安囚犯不減刑屬一般做法 立法後聚焦經濟 推進「八大中心」

【明報專訊】《維護國家安全條例》（《國安條例》）生效後首度執行，有「第二代美國隊長」之稱的馬俊文因干犯《港區國安法》被判囚5年，據了解原定前日獲釋的他因新規定而未獲減刑。特首李家超昨稱，有關安排旨在「讓所有人都明白，犯了涉及危害國家安全的嚴重罪行，正常來說都不會獲得減刑」，並形容是「一般做法」，冀令市民明白不要嘗試從事危害國安活動，「唔好以身試法」。

明報記者

李家超昨日出席行政會議前會見記者，稱《國安條例》生效後「香港開始有新氣象」，政府將落實條例下的責任和工作，包括持續做好解說和教育工作，讓市民了解法律內容。他說《施政報告》提出成立由政務司長領導的愛國主義教育工作小組，康文署則成立弘揚中華文化辦公室，政務司長將通過小組領導有關工作，在學校和社區層面推廣愛國主義教育。

李家超又稱，23條立法後，本港將會集中發展經濟，推進「八大中心」發展及產業導向；開拓東盟及中東市場；並融入國家發展大局；繼續搶人才及搶企業；推動內部經濟，包括旅遊、消費、投資，並推動盛事經濟。

他稱，《國安條例》目的是有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，各政府部門將落實該3方面工作，自覺做好管理和加強內部制度，防範和制止不利於國安的行為和活動；執法部門則要加強能力，抵禦間諜活動和各國情報單位滲透等，因此要加強情報蒐集能力和情報分析培訓。

《基本法》23條立法收緊國安罪行囚犯提早獲釋的門檻，須證明不會不利國安才可獲減刑。李家超昨日引述《監獄規則》，表明涉及國安罪行的囚犯除非獲懲教署長信納「不會不利於國家安全」，否則不能獲得減刑。本報向懲教署查詢過去3年獲減刑三分之一及完全不獲減刑的囚犯數目，懲教署稱無備存數字。

內地國安犯曾獲減刑

根據本港《監獄規例》，囚犯良好表現可扣減三分之一刑期的安排，亦不適用於終身監禁的囚犯。根據內地《刑法》，若「認真遵守監規、接受教育改造、確有悔改表現的」，可獲減刑，減幅不多於總刑期一半，程序上由執行機關向法院提出，再由法院審理。2016年新疆法院裁定對11名涉及危害國安罪行的囚犯減刑，官媒報道提到部分囚犯向黨和政府、受害者道歉。

（23條立法）

相關字詞﹕愛國主義教育 減刑 第二代美國隊長 維護國家安全條例

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