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港聞

港聞二

馮程：財困也不停與外地洽合作

【明報專訊】西九文化區主辦的「香港國際文化高峰論壇2024」昨日閉幕，西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀表示，一連3日活動中，有逾2000人現場參與及約40萬人透過網上收看前日及昨日的論壇。西九去年發布的財政年度報告指出，管理局現金流將於來年3月耗盡，馮程淑儀昨稱，該估算應「不會差好遠」，財政狀况仍嚴峻，但不會因此停止與外地博物館商討合作。

馮程淑儀昨表示，若加上論壇相關活動，初步估算出席人數共約6000，包括前晚在M+舉辦的派對，同時透過論壇與各地藝文機構代表簽署共21份合作意向書，包括即將於12月在故宮文化博物館舉辦的法國凡爾賽宮展覽、與巴黎畢加索博物館明年3月在M+舉辦展覽，以及吉美國立亞洲藝術博物館於2026年與故宮館合作舉辦關於亞洲文化的展覽等。

來年3月財盡預算「不會差好遠」

馮程淑儀前日於論壇舉辦的座談會稱，西九獲政府資助的逾216億元現時幾近耗盡，正苦惱如何開拓更多資金來源。她昨稱現金流來年耗盡的估算「不會差好遠」，財政狀况仍嚴峻，惟不會停止與外地博物館或藝術中心洽談合作。她稱按經驗，與外地合作舉辦展覽需時約18個月，不會叫停商討合作，會假設往後每年仍能舉辦早前預計的交流活動，但若無資金，將會有「好大問題」。

管理局去年向政府提交財政改善方案，包括建議容許出售西九部分住宅項目業權。她引述文體旅局長楊潤雄早前稱已要求顧問就此提交報告，有信心政府會在年中前告訴管理局如何解決文化區財政問題。

另外，香港故宮文化博物館長吳志華日前稱正檢討票價水平，馮程淑儀會考慮營運成本，以及市民接受能力等因素後，才制定未來票價，暫時「未去到呢度（該程序）」，博物館調整收費會在7月前決定。

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